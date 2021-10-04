«Обогреватель работает 24 часа в сутки»: в Новосибирске десятки домов остаются без отопления

При этом в редакцию с жалобами также обратились жители домов 3 и 9 с этой же улицы. Отсутствием и недостатком тепла недовольны и на улицах: Комсомольская, 4, Геодезической, 17 и 21/1, Саввы Кожевникова, 3, Богдана Хмельницкого, 16/1, Чигорина, 20, Бориса Богаткова, 165/3, Котовского, 3, Сержанта Коротаева 3.



Большие проблемы с отоплением на улице Блюхера — в домах 55, 48, 42, а также на Горском микрорайоне.



— Интересно, у нас в доме на улице Блюхера, 55 будет когда-нибудь тепло? ЖЭУ ссылается то на теплосети, то на низкое давление. В управляющей компании диспетчер советует (кроме него никто трубку не берет) жаловаться в вышестоящие инстанции. Бабушку соседку жалко, ей 85 лет, мерзнет, плачет каждый день, обогреватель плохо помогает, да и энергию много мотает, — недовольна читательница НГС.

На улице Громова, 18 из крана с холодной водой у жителей течет горячая. Чуть теплые батареи в домах по улице Новосибирская, 18, Красина, 60, Геодезическая, 3, Немировича-Данченко, 169, Пархоменко, 124, Красный проспект, 100/1.

