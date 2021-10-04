«Обогреватель работает 24 часа в сутки»: в Новосибирске десятки домов остаются без отопления

В Новосибирске десятки домов остаются без отопления
Десятки домов в Новосибирске продолжают оставаться без отопления. Несмотря на то, что сегодня было объявлено об успешном завершении подключения, в редакцию НГС продолжают поступать десятки жалоб от замерзающих новосибирцах.
— По адресу: улица Оловозаводская, 5 тепла по сей день нет, и даже им не пахнет. Воды горячей тоже нет. И всё, о чем докладывают — ложь, — рассказал читатель НГС. — В дом 7 батареи так и не нагревались, воды нет, ребенка не моем 3 дня, температурим всей семьей. А так всё отлично, теперь обогреватель работает 24 часа в сутки даже без перерывов. СГК дает отчет о полной подаче во все дома, УК говорит, что тепло не дает СГК, какой-то круг замкнутый.
При этом в редакцию с жалобами также обратились жители домов 3 и 9 с этой же улицы. Отсутствием и недостатком тепла недовольны и на улицах: Комсомольская, 4, Геодезической, 17 и 21/1, Саввы Кожевникова, 3, Богдана Хмельницкого, 16/1, Чигорина, 20, Бориса Богаткова, 165/3, Котовского, 3, Сержанта Коротаева 3.
Большие проблемы с отоплением на улице Блюхера — в домах 55, 48, 42, а также на Горском микрорайоне.
— Интересно, у нас в доме на улице Блюхера, 55 будет когда-нибудь тепло? ЖЭУ ссылается то на теплосети, то на низкое давление. В управляющей компании диспетчер советует (кроме него никто трубку не берет) жаловаться в вышестоящие инстанции. Бабушку соседку жалко, ей 85 лет, мерзнет, плачет каждый день, обогреватель плохо помогает, да и энергию много мотает, — недовольна читательница НГС.
На улице Громова, 18 из крана с холодной водой у жителей течет горячая. Чуть теплые батареи в домах по улице Новосибирская, 18, Красина, 60, Геодезическая, 3, Немировича-Данченко, 169, Пархоменко, 124, Красный проспект, 100/1.
— В центре Новосибирска на Серебренниковской, 16 (где подключить должны были в первую волну, но и того не смогли) 24 сентября «дали» отопление — до сих пор батареи и стояки как парное молоко. Дома маленький ребенок — поэтому живем на 3 обогревателях! Кто будет возмещать затраты на электроэнергию?! Звонят и соседи тоже, а всем нам говорят: «А кроме вас больше никто не жалуется»! Беспредел просто! Дом на магистрали стоит — а батареи даже зимой чуть теплые. Платим круглый год за отопление, так еще и дополнительный расход за электричество осенью и зимой выходит. Зато под конец отопительного сезона норму им видимо сделать надо, и в весеннее тепло к батареям не прикоснуться — кипяток (значит проблема не в квартире, работать может система)! — рассказал читатель НГС.
В СГК рассказали о ситуации на улицах, на которые поступают жалобы.
— На прошлой неделе мы отрегулировали гидравлические режимы подачи теплоносителя на улицах Блюхера, Оловозаводская, на Горском и Северо-Чемской жилмассивах. Там недостаток тепла с начала отопительного сезона ощущали около ста многоквартирных домов. Сейчас проблемы остались еще у двадцати домов. Качественное отопление рассчитываем наладить в ближайшие один-два дня, — ответили в пресс-службе СГК. — Дома в Центральном округе Новосибирска, получающие теплоноситель от трубопровода на улице Кавалерийской, снова подключены к теплу. Отключение в субботу было связано с вводом в действие нового трубопровода после ремонта.
Из-за прорывов на левом берегу приходится отключать несколько улиц.
— К сожалению, продолжают проявляться дефекты на теплотрассах левобережья, в частности, на тепломагистрали по улице Котовского диаметром 600 мм — это трубопровод с очень высоким износом. Будем устранять эти дефекты поэтапно, чтобы дома имели возможность прогреться. Сегодня, 4 октября, вынуждены в очередной раз отключить теплотрассу на Котовского из-за повреждения. В период отключения понизятся параметры на Маркса, Космической, Блюхера, Новогодней. Планируем завершить работы ночью, утром 5 октября, теплоноситель начнет поступать в дома, — добавили в СГК.
Обновление:
В СГК сообщили, что часть домов уже подключили к теплу. Речь идет об улицах: Оловозаводская, 3, 5, 7, 9; Комсомольская, 4; Геодезическая, 17 и 21/1; Саввы Кожевникова, 3; Горский микрорайон; Чигорина, 20; Сержанта Коротаева, 3; Новосибирская, 18.
— Матрешкин двор — часть домов уже подключена, по отдельным домам параметры должны улучшиться сегодня, в частности, по Северо-Чемскому, а также району Бургинской рощи до ул. Сержанта Коротаева. Если сегодня не восстановится теплоснабжение, надо обратиться в УК для проверки внутридомового оборудования, — добавили в компании.
На улице Немировича-Данченко, 169; Блюхера — в домах 55, 48, 42; Геодезической, 3 — сниженные параметры из-за дефекта на теплосети по ул. Котовского. Котовского, 3 — отопление отключено из-за дефекта, обещают устранить в ближайшее время.
— Красина, 60; Бориса Богаткова, 165/3; Богдана Хмельницкого, 16/1; Пархоменко, 124; Красный проспект, 100/1; Серебренниковская, 16 — пока жалобы единичные, взяли на контроль, завтра разберемся, в чем причина проблем, — сообщили в СГК.
Сегодня на оперативном совещании при губернаторе мэр города Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирске все жилые дома получили тепло, но в некоторых до сих пор идет выравнивание тепловых параметров.
В Новосибирске днем водители столкнулись с паровой завесой на улице Титова и площади Станиславского. Улицу затопило горячей водой, поэтому и пешеходам приходится нелегко.
В конце сентября в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления — иногда проблему можно решить через УК или застройщика.