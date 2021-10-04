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Улицу Титова заволокло паром и затопило — видео с дорогой из «Сайлент Хилла»

Поврежденный участок теплотрассы уже отключили

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Трудно не только водителям, но и пешеходам

Трудно не только водителям, но и пешеходам

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В Новосибирске улицу Титова заволокло паром и затопило

В Новосибирске водители столкнулись с паровой завесой на улице Титова и площади Станиславского. Улицу затопило горячей водой, поэтому и пешеходам приходится нелегко.

Читательница НГС сняла пар на видео.

Передвигаться сейчас по дороге очень сложно из-за сниженной видимости.

— 4 октября утром возник дефект на теплотрассе по улице Станиславского. В 11:30 поврежденный участок теплотрассы отключили, готовимся начать ремонт. В контуре отключения тепла и горячей воды — 6 многоквартирных домов. Бригада приступает к ремонту, завершить работы планируем до утра 5 октября, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

При этом сегодня мэр Новосибирска сообщил, что все жилые дома получили тепло, но в некоторых до сих пор идет выравнивание тепловых параметров.

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Новосибирскпрорыв теплосетипрорыв трубы
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