В Новосибирске улицу Титова заволокло паром и затопило
В Новосибирске водители столкнулись с паровой завесой на улице Титова и площади Станиславского. Улицу затопило горячей водой, поэтому и пешеходам приходится нелегко.
Читательница НГС сняла пар на видео.
Передвигаться сейчас по дороге очень сложно из-за сниженной видимости.
— 4 октября утром возник дефект на теплотрассе по улице Станиславского. В 11:30 поврежденный участок теплотрассы отключили, готовимся начать ремонт. В контуре отключения тепла и горячей воды — 6 многоквартирных домов. Бригада приступает к ремонту, завершить работы планируем до утра 5 октября, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
При этом сегодня мэр Новосибирска сообщил, что все жилые дома получили тепло, но в некоторых до сих пор идет выравнивание тепловых параметров.