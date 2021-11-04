В Новосибирске целый жилмассив мерзнет с начала отопительного сезона. Жителей кормят отписками

Жители Станиславского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска испытывают серьезный дискомфорт из-за недостаточного отопления в их домах.

— Весь Станиславский жилмассив мерзнет. С начала сезона батареи еле теплые. В квартирах холодно. Постиранное белье сохнет неделю и высохнуть не может. При этом по телефону 051 нам отвечают, что никаких проблем и отключений в наших домах нет. Сегодня 4 ноября, температура батарей не выше +32 градусов, в квартире +19 градусов, — рассказывает житель дома на улице Немировича-Данченко.