В Новосибирске целый жилмассив мерзнет с начала отопительного сезона. Жителей кормят отписками

Жители Станиславского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска испытывают серьезный дискомфорт из-за недостаточного отопления в их домах.
— Весь Станиславский жилмассив мерзнет. С начала сезона батареи еле теплые. В квартирах холодно. Постиранное белье сохнет неделю и высохнуть не может. При этом по телефону 051 нам отвечают, что никаких проблем и отключений в наших домах нет. Сегодня 4 ноября, температура батарей не выше +32 градусов, в квартире +19 градусов, — рассказывает житель дома на улице Немировича-Данченко.
При этом жителям периодически приходят ответы, больше похожие на отписки. Так, в администрации Ленинского района жителям ответили, что снижение температуры — это временное явление.
— В период разворота циркуляции (с 27.09. по 01.10.2021), а также весь октябрь при ежедневном подключении систем отопления жилых домов и других объектов к системе теплоснабжения города параметры теплоносителя неустойчивы. Проводится наладка гидравлического режима работы тепловых сетей, устранение дополнительно выявленных дефектов с отключением участков трубопроводов или переключением на другие теплотрассы, что приводит к кратковременному снижению параметров теплоносителя.
В Сибирской генерирующей компании (СГК) корреспонденту НГС сообщили, что такая проблема в Станиславском жилмассиве действительно существует.
— Проблему недостаточно теплых батарей в ряде домов по улице Немировича-Данченко в настоящее время решаем совместно с сотрудниками управляющих организаций. Изменился режим теплоснабжения домов, проводим регулирование оборудования внутри тепловых узлов домов, чтобы обеспечить хорошее качество теплоснабжения, — пояснила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
Время от времени коммунальщики неприятно удивляют новосибирцев. Вчера на Затулинке рабочие порвали кабель и оставили половину микрорайона без света.