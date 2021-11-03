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На Затулинке рабочие порвали кабель и оставили половину микрорайона без света

Света не будет ориентировочно до 22:00, а может, и дольше

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На месте работают специалисты горэлектросетей

На месте работают специалисты горэлектросетей

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В Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались дома на ряде улиц, включая социальные объекты — детскую и взрослую поликлиники. В зону отключения попали Зорге, Громова и другие улицы, расположенные рядом. Света здесь не будет до 22:00, но возможно продление.

— Аварийные работы пока стоят до 22:00. На месте работает горэлектросеть, — рассказали корреспонденту НГС в экстренных службах.

Аналогичные ситуации в Новосибирске, к сожалению, случаются нередко. Так, в октябре 1700 домов остались без газа и электричества. Тогда энергетики уверяли, что отключения плановые.

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коммунальная аварияотключили свет
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