На Затулинке рабочие порвали кабель и оставили половину микрорайона без света

В Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались дома на ряде улиц, включая социальные объекты — детскую и взрослую поликлиники. В зону отключения попали Зорге, Громова и другие улицы, расположенные рядом. Света здесь не будет до 22:00, но возможно продление.
— Аварийные работы пока стоят до 22:00. На месте работает горэлектросеть, — рассказали корреспонденту НГС в экстренных службах.
Аналогичные ситуации в Новосибирске, к сожалению, случаются нередко. Так, в октябре 1700 домов остались без газа и электричества. Тогда энергетики уверяли, что отключения плановые.