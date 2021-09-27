В Новосибирске 1700 домов остались без газа и электричества

Этим утром без газа и электричества остались 1687 домов.
Света нет в Дзержинском районе — здесь 231 дом попал под отключение, в Заельцовском районе — 396, Ленинском районе — 75, Октябрьском районе — 7, Первомайском районе — 9, Центральном районе — 8 домов. Причинами отключения электричества стали подрезка деревьев и ремонтные работы.
Без газа остались 903 дома в Ленинском районе. Как указано на сайте службы «051», газ отключили в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска» в соответствии с решением комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Новосибирский участок филиала ООО «Газпром газораспределение Томск». Газ обещают вернуть 29 сентября.
Читатели НГС сообщают, что некоторые дома, в которых нет электричества, не отображены на сайте 051. Например, дом на Красном проспекте, 165/2 остался без света, но информации об этом нигде нет.
— Дозвонилась до УК, меня перевели на ЖЭУ. Там объяснили, что холодной воды нет планово — объявления об этом действительно наш консьерж повесил вчера вечером. Горячей воды почему нет — не знаем, сказали в УК. А вот с электричеством разбираются, сказали, что, видимо, крупная авария городская. Но у нас по соседству строится элитный квартал, и в прошлом месяце мы точно так же в рабочий день сидели без электричества, — рассказала жительница дома на Красном проспекте.
В августе целый жилмассив в Заельцовском районе Новосибирска остался без света. Авария случилась около полудня, тогда же в аварийную службу начали поступать первые звонки. Жителям обещали каждый час, что через час электроснабжение восстановят, но в итоге свет в домах появился лишь к 19:00.