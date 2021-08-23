Жилмассив в Заельцовском районе провел без света семь часов из-за застройщика

Сегодня целый жилмассив в Заельцовском районе Новосибирска остался без света. Авария случилась около полудня, тогда же в аварийную службу начали поступать первые звонки. Жителям обещали каждый час, что через час электроснабжение восстановят, но в итоге свет в домах появился лишь к 19:00.
В службе 051 корреспонденту сообщили, что произошло глобальное повреждение кабеля, без света остались дома на Красном проспекте, Северной, Катодной, Дуси Ковальчук и других улицах. Ситуацию осложняло то, что кабель был поврежден под землей, что затянуло поиск места повреждения.
— Была городская авария, но освещение восстановили. Застройщик «Расцветай» повредил кабель, они теперь устраняют, — сообщили корреспонденту в УК, обслуживающей один из домов, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии.
В ГК «Расцветай» обещали прокомментировать ситуацию позднее.
В конце 2018 года группа компаний «Расцветай» получила под застройку угол между Красным проспектом и Дачной. Под общим адресом — Красный проспект, 167 — находились больше 30 зданий и сооружений. В настоящий момент в указанном месте компания возводит ЖК класса «Комфорт+» «Расцветай на Красном». Жилой комплекс находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» и площади Калинина. Концепция — двор без машин. Срок сдачи — 1 квартал 2023 года.
Жители дома в Октябрьском районе насчитали за год больше 54 часов отключений. К тому же, из-за отсутствия электричества на верхние этажи не поступает вода. Почему так происходит.