Жилмассив в Заельцовском районе провел без света семь часов из-за застройщика

Сегодня целый жилмассив в Заельцовском районе Новосибирска остался без света. Авария случилась около полудня, тогда же в аварийную службу начали поступать первые звонки. Жителям обещали каждый час, что через час электроснабжение восстановят, но в итоге свет в домах появился лишь к 19:00.



В службе 051 корреспонденту сообщили, что произошло глобальное повреждение кабеля, без света остались дома на Красном проспекте, Северной, Катодной, Дуси Ковальчук и других улицах. Ситуацию осложняло то, что кабель был поврежден под землей, что затянуло поиск места повреждения.