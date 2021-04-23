23 апреля пятница
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 76.42
eur 92.04
Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

Все новости

Все новости

«За год больше 54 часов отключений»: многоквартирный дом в Октябрьском районе регулярно остается без света

Из-за отсутствия электричества на верхние этажи не поступает вода

3 415
44Обсудить

Поделиться

Электроснабжение планируют восстановить сегодня <nobr class="_">до 14 часов</nobr>

Электроснабжение планируют восстановить сегодня до 14 часов

Поделиться

В Новосибирске многоэтажка регулярно остается без света

Сегодня рано утром, 23 апреля, многоквартирный дом на улице Военной, 18 в Октябрьском районе Новосибирска остался без света. Сразу несколько жителей сообщили об аварии в редакцию НГС, они же рассказали о том, что отключения в многоэтажке происходят регулярно. Из-за этого жители застревают в лифтах, остаются не только без электричества, но и без воды, так как не работают насосы.

Почему дом страдает от отключений — объясняют жители

Как рассказывает председатель дома Наталья, свет сегодня им отключили в 3 часа ночи. На момент публикации дом по-прежнему обесточен.

— Это началось 1,5 года назад, за год накопилось больше 54 часов отключений (расчеты Натальи по отключениям есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.). Мы писали обращения, и нам сделали резервный кабель. Он нас спасал, когда выключали свет. Сейчас отключение не связано с кабелем, авария на трансформаторных будках, которые раздают электричество, и смысла переключения нет, мы просто сидим без света. У нас у половины дома нет воды, потому что насосы работают от электричества. Народ бунтует, — говорит председатель дома.

В этом месяце у жителей многоквартирного дома не было электричества трижды: в воскресенье, 11 апреля, почти 4 часа, во вторник, 13 апреля, около 3 часов не было света. Третье отключение за месяц произошло сегодня ночью.

— У нас многоквартирный 17-этажный дом 2011 года постройки. Он подключен к энергоснабжению через мощности АО «Оборонэнерго». По инженерному оснащению этот дом должен быть подключен к двум линиям энергопередачи: одна для постоянного питания дома и вторая, чтобы работали лифты, пожарная сигнализация и прочие энергосистемы дома, связанные с жизнеобеспечением. Так получилось, что у нас тут только одна линия, когда она выключается, то выключается всё, — объясняет другой житель дома, Евгений.

По словам мужчины, 11 апреля из-за отключения в лифте застряла семья с детьми, которых вытаскивали аварийные службы.

— Мы писали запросы в мэрию, «Новосибирскэнергосбыт». Всё это подвисает, а свет у нас выключается довольно регулярно. Все возможные допуски по продолжительности отключения нарушены. Сейчас снег начал таять, и у нас авария на аварии. Летом у нас раз в две недели точно отключают, — рассказал он.

В результате аварийного отключения сегодня без света остались больше ста домов в Октябрьском районе.

Под отключение попали сразу 5 трансформаторных подстанций

Под отключение попали сразу 5 трансформаторных подстанций

Поделиться

Что говорят в компании

В пресс-службе акционерного общества «Региональные Электрические Сети» сообщили, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

— 23 апреля в результате повреждения кабельной линии 10 кВ в электросетях смежной сетевой организации (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») было нарушено электроснабжение части потребителей в Октябрьском районе, — сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

По их словам, под отключение попали 5 трансформаторных подстанций АО «РЭС», медицинское учреждение и дома в частном секторе по улице Военная Горка 5-я линия и Ядринцевский подъём. Сейчас ведутся работы по восстановлению кабельных линий. Работы планируют завершить сегодня до 14 часов. Также дополнительно со стороны АО «РЭС» рассматривается вопрос о возможности привлечения резервных источников питания на время устранения аварии в сетях ССО.

НГС направил запрос в мэрию, УК «Содружество» и АО «РЭС» с просьбой пояснить, какие будут приняты меры, чтобы решить возникающую проблему с отключениями, и существует ли норматив по регулярным отключениям.

В феврале в Новосибирске в районе Чистая слобода 2,5 тысячи жителей остались без электричества.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

отключение светаотключение электричества
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...