«За год больше 54 часов отключений»: многоквартирный дом в Октябрьском районе регулярно остается без света

— Это началось 1,5 года назад, за год накопилось больше 54 часов отключений (расчеты Натальи по отключениям есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.). Мы писали обращения, и нам сделали резервный кабель. Он нас спасал, когда выключали свет. Сейчас отключение не связано с кабелем, авария на трансформаторных будках, которые раздают электричество, и смысла переключения нет, мы просто сидим без света. У нас у половины дома нет воды, потому что насосы работают от электричества. Народ бунтует, — говорит председатель дома.



В этом месяце у жителей многоквартирного дома не было электричества трижды: в воскресенье, 11 апреля , почти 4 часа , во вторник, 13 апреля , около 3 часов не было света. Третье отключение за месяц произошло сегодня ночью.

