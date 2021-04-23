«За год больше 54 часов отключений»: многоквартирный дом в Октябрьском районе регулярно остается без света

В Новосибирске многоэтажка регулярно остается без света
Сегодня рано утром,
Почему дом страдает от отключений — объясняют жители
Как рассказывает председатель дома Наталья, свет сегодня им отключили в
— Это началось
В этом месяце у жителей многоквартирного дома не было электричества трижды: в воскресенье,
— У нас многоквартирный
По словам мужчины,
— Мы писали запросы в мэрию, «Новосибирскэнергосбыт». Всё это подвисает, а свет у нас выключается довольно регулярно. Все возможные допуски по продолжительности отключения нарушены. Сейчас снег начал таять, и у нас авария на аварии. Летом у нас раз в две недели точно отключают, — рассказал он.
В результате аварийного отключения сегодня без света остались больше ста домов в Октябрьском районе.
Что говорят в компании
В пресс-службе акционерного общества «Региональные Электрические Сети» сообщили, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
— 23 апреля в результате повреждения кабельной линии
По их словам, под отключение попали
НГС направил запрос в мэрию, УК «Содружество» и АО «РЭС» с просьбой пояснить, какие будут приняты меры, чтобы решить возникающую проблему с отключениями, и существует ли норматив по регулярным отключениям.
В феврале в Новосибирске в районе Чистая слобода