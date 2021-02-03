Авария на Чистой слободе: 2,5 тысячи человек остались без света — для них уже готовят пункты с горячим питанием

В ближайшее время к резервным источникам будет подключен детский сад. В компании пообещали восстановить электроснабжение к 12:00. Но местные жители не верят в такие сроки.

— Нет света больше 12 часов, и уже отключили отопление. Улица Титова и Спортивная. Люди в шоке! Холодно и голодно! Свет и в три утра, и в восемь утра обещали вернуть, — недовольна жительница микрорайона София.

Она прислала в редакцию скриншот сообщения из группы микрорайона, в котором сообщается, что до 4 февраля 11:00 в домах также понизят и отопление. В СГК корреспонденту НГС уточнили, что эксплуатацией теплосетей в микрорайоне занимается другая компания. НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто отвечает за теплоподачу в указанных домах.