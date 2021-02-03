Авария на Чистой слободе: 2,5 тысячи человек остались без света — для них уже готовят пункты с горячим питанием

Более 2,5 тысячи жителей «Чистой слободы» остались без электричества
В Новосибирске в районе Чистая слобода
— В результате несанкционированных работ по проколу грунта, проведенных сторонними лицами, произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ на участке, принадлежащем АО «РЭС». Это привело к нарушению электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска (
В ближайшее время к резервным источникам будет подключен детский сад. В компании пообещали восстановить электроснабжение к 12:00. Но местные жители не верят в такие сроки.
— Нет света больше 12 часов, и уже отключили отопление. Улица Титова и Спортивная. Люди в шоке! Холодно и голодно! Свет и в три утра, и в восемь утра обещали вернуть, — недовольна жительница микрорайона София.
Она прислала в редакцию скриншот сообщения из группы микрорайона, в котором сообщается, что до 4 февраля 11:00 в домах также понизят и отопление. В СГК корреспонденту НГС уточнили, что эксплуатацией теплосетей в микрорайоне занимается другая компания. НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто отвечает за теплоподачу в указанных домах.
Ситуацию прокомментировали и представители застройщика.
— С 19:00 вчерашнего дня на месте аварии работают специалисты РЭС и представители МЧС. Мы как застройщик микрорайона очень переживаем за всех наших жителей. Для всех пострадавших от аварии домов управляющая компания «КПД-Газстрой эксплуатация» организует за свой счет пункты выдачи горячего питания с 12:00 до 13:00. О местах размещения этих пунктов мы будем сообщать на своих официальных аккаунтах и на сайтах компании. Ситуация сложная. Причина аварии выясняется, — рассказали корреспонденту НГС в ГК КПД-Газстрой. — Температура в домах на уровне 22 градусов. Ночью были запущены резервные генераторы.
Обновлено: сроки подключения электроэнергии были перенесены до 17:00.
Адреса пунктов выдачи горячего питания с 12:00 до 13:00 — ул. Титова, 264 и ул. Спортивная, 23.
В конце января жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска остались без электричества. Авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.