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Авария на Чистой слободе: 2,5 тысячи человек остались без света — для них уже готовят пункты с горячим питанием

Повреждены три кабельные линии, люди сидят без электричества с 19 часов вечера

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Без света осталось <nobr class="_">16 домов</nobr>

Без света осталось 16 домов

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Более 2,5 тысячи жителей «Чистой слободы» остались без электричества

В Новосибирске в районе Чистая слобода 2,5 тысячи жителей остались без электричества — авария произошла 2 февраля вечером. В редакцию НГС поступили десятки жалоб от читателей.

— В результате несанкционированных работ по проколу грунта, проведенных сторонними лицами, произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ на участке, принадлежащем АО «РЭС». Это привело к нарушению электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска (ул. Спортивная и Титова, м-н Чистая слобода). Под отключение попали пять абонентских трансформаторных подстанций (не являются частью электросетевого хозяйства АО «РЭС»), 16 многоквартирных домов с размещенными в них тепловыми пунктами, один детский сад. Общая численность населения, попавшего под отключение, составляет более 2,5 тысячи человек, — рассказали в пресс-службе РЭС.

В ближайшее время к резервным источникам будет подключен детский сад. В компании пообещали восстановить электроснабжение к 12:00. Но местные жители не верят в такие сроки.

— Нет света больше 12 часов, и уже отключили отопление. Улица Титова и Спортивная. Люди в шоке! Холодно и голодно! Свет и в три утра, и в восемь утра обещали вернуть, — недовольна жительница микрорайона София.

Она прислала в редакцию скриншот сообщения из группы микрорайона, в котором сообщается, что до 4 февраля 11:00 в домах также понизят и отопление. В СГК корреспонденту НГС уточнили, что эксплуатацией теплосетей в микрорайоне занимается другая компания. НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто отвечает за теплоподачу в указанных домах.

Так выглядел сегодня утром район

Так выглядел сегодня утром район

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Ситуацию прокомментировали и представители застройщика.

— С 19:00 вчерашнего дня на месте аварии работают специалисты РЭС и представители МЧС. Мы как застройщик микрорайона очень переживаем за всех наших жителей. Для всех пострадавших от аварии домов управляющая компания «КПД-Газстрой эксплуатация» организует за свой счет пункты выдачи горячего питания с 12:00 до 13:00. О местах размещения этих пунктов мы будем сообщать на своих официальных аккаунтах и на сайтах компании. Ситуация сложная. Причина аварии выясняется, — рассказали корреспонденту НГС в ГК КПД-Газстрой. — Температура в домах на уровне 22 градусов. Ночью были запущены резервные генераторы.

Повреждены три кабеля

Повреждены три кабеля

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Обновлено: сроки подключения электроэнергии были перенесены до 17:00.

Адреса пунктов выдачи горячего питания с 12:00 до 13:00 — ул. Титова, 264 и ул. Спортивная, 23.

В конце января жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска остались без электричества. Авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.

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аварияотключение света
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