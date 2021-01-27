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На Первомайке половина микрорайона полдня сидит без света

У жителей разморозились холодильники, а с наступлением сумерек микрорайон погрузился в темноту

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Кабель был поврежден при плановых работах

Кабель был поврежден при плановых работах

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Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска остались без электричества. Авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.

— Рабочие задели кабель при раскопках. Стояли и смотрели, гнули девятиэтажные маты, — рассказывают очевидцы.

Микрорайон погрузился во мрак

Микрорайон погрузился во мрак

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— На интерактивной карте отключения неправильно показывает, таких домов гораздо больше. Детский сад тоже обесточен. В 21-м доме на Заречной тоже нет света, — рассказывает житель микрорайона. — Вот у меня до сих пор нет света, в новых домах тоже. Половина Весеннего сидит без света. Холодильники уже у всех разморозились. По последним данным, отключение продлили до полуночи.

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Так сайт 051.novo-sibirsk.ru отображал отклбчения в 21:00. Жители же уверяют, что таких домов больше

Так сайт 051.novo-sibirsk.ru отображал отклбчения в 21:00. Жители же уверяют, что таких домов больше

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В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что отключение носит аварийный характер, и когда жителям вернут освещение — неизвестно:

— Это аварийное отключение. Света не будет до устранения аварии.

С подобными проблемами сталкиваются жители коттеджного поселка Ясная поляна. В ноябре они больше 20 часов просидели без отопления и электричества.

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отключение светаЖКХ
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