— На интерактивной карте отключения неправильно показывает, таких домов гораздо больше. Детский сад тоже обесточен. В 21-м доме на Заречной тоже нет света, — рассказывает житель микрорайона. — Вот у меня до сих пор нет света, в новых домах тоже. Половина Весеннего сидит без света. Холодильники уже у всех разморозились. По последним данным, отключение продлили до полуночи.

