Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска остались без электричества. Авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.
— Рабочие задели кабель при раскопках. Стояли и смотрели, гнули девятиэтажные маты, — рассказывают очевидцы.
— На интерактивной карте отключения неправильно показывает, таких домов гораздо больше. Детский сад тоже обесточен. В
В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что отключение носит аварийный характер, и когда жителям вернут освещение — неизвестно:
— Это аварийное отключение. Света не будет до устранения аварии.
С подобными проблемами сталкиваются жители коттеджного поселка Ясная поляна. В ноябре они больше 20 часов просидели без отопления и электричества.