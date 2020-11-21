«Нами никто не занимается»: десятки домов на Первомайке около 20 часов сидят без отопления и электричества

В редакцию НГС поступило около десяти сообщений от разных жителей поселка. По их словам, люди звонили в службу 112, в диспетчерскую 051, в мэрию и Оборонэнерго. Но результатов нет никаких. Так как нет электричества, газовые котлы тоже не работают, поэтому люди замерзают и есть риск размерзания системы отопления.

В диспетчерской 051 НГС сообщили, что на подстанции произошла авария и попросили позвонить в АО «Оборонэнерго», чтобы выяснить, как проходят работы по устранению аварии. В АО «Оборонэнерго» с корреспондентом НГС разговаривать не стали, сославшись на то, что это служебная информация, которую можно уточнить только в рабочие дни.



По информации дежурного 112, вчера в службу поступило три сообщения об отсутствии электроэнергии на улице Радужной (в ТСН «Ясная поляна») и сегодня еще одно.

В администрации поселка рассказали, что авария произошла на участке, собственник которого неизвестен. Поэтому в подобных случаях аварии жители вынуждены устранять за свой счет.

— Мы пытались добиться от мэрии установления собственника для ликвидации аварии на бесхозном кабеле. Непонятно, чьем. Или установление собственника для того, чтобы обязать его устранить аварию, — объяснила председатель поселка «Ясная поляна» Вера Боброва. — Ситуация такая. В 2017 году мы приобрели подстанцию трансформаторную. Подали заявку в «Региональные электросети» для строительства своей линии, изменения точки подключения этой подстанции. Прошли все согласования. В данное время мы завершаем подключение к сетям РЭС, но не успели этого сделать.