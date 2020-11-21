«Нами никто не занимается»: десятки домов на Первомайке около 20 часов сидят без отопления и электричества

Десятки домов остались без электричества и отопления в коттеджном поселке «Ясная поляна» в Первомайском районе Новосибирска — они не могут найти собственника кабеля, где регулярно происходят аварии.
— Вчера в 9 вечера произошло отключение. Кто-то повредил подстанцию, нами никто не занимается, — рассказала одна из жительниц поселка. — У нас дети маленькие, старики. И никто нам не может в городе ответить, когда этим вообще будут заниматься. Я отправила детей к родственникам, но мама лежит после инсульта, укрываем ее как можем одеялами.
В редакцию НГС поступило около десяти сообщений от разных жителей поселка. По их словам, люди звонили в службу 112, в диспетчерскую 051, в мэрию и Оборонэнерго. Но результатов нет никаких. Так как нет электричества, газовые котлы тоже не работают, поэтому люди замерзают и есть риск размерзания системы отопления.
В диспетчерской 051 НГС сообщили, что на подстанции произошла авария и попросили позвонить в АО «Оборонэнерго», чтобы выяснить, как проходят работы по устранению аварии. В АО «Оборонэнерго» с корреспондентом НГС разговаривать не стали, сославшись на то, что это служебная информация, которую можно уточнить только в рабочие дни.
По информации дежурного 112, вчера в службу поступило три сообщения об отсутствии электроэнергии на улице Радужной (в ТСН «Ясная поляна») и сегодня еще одно.
В администрации поселка рассказали, что авария произошла на участке, собственник которого неизвестен. Поэтому в подобных случаях аварии жители вынуждены устранять за свой счет.
— Мы пытались добиться от мэрии установления собственника для ликвидации аварии на бесхозном кабеле. Непонятно, чьем. Или установление собственника для того, чтобы обязать его устранить аварию, — объяснила председатель поселка «Ясная поляна» Вера Боброва. — Ситуация такая. В 2017 году мы приобрели подстанцию трансформаторную. Подали заявку в «Региональные электросети» для строительства своей линии, изменения точки подключения этой подстанции. Прошли все согласования. В данное время мы завершаем подключение к сетям РЭС, но не успели этого сделать.
По ее словам, коттеджный поселок подключен к транзитной подстанции, принадлежащей АО «Оборонэнерго», а между подстанцией и станцией Оборонэнерго, которые ТСН обслуживает по договору подряда, находится неизвестно чей кабель.
— Нас постоянно проверяют администрация и так далее. Пытаются нас наказать за то, что мы обслуживаем чужие сети. А когда возникла такая проблема, нам не помогает никто. Сейчас мы делаем всё за свой счет. Причем я опять лезу в непонятно чью сеть, потому что уже больше 12 часов мы сидим без электроэнергии, — рассказала Вера Боброва. — Положение отчаянное. У людей маленькие дети, мы даже чайник не можем вскипятить. Многоквартирные дома держат тепло до 2 суток. Наши индивидуальные дома сутки выдерживают с трудом.
Она объяснила, что бесхозный кабель проходит по окраине поселка по лесу, поэтому найти место аварии и раскопать зимой довольно сложно, но приходится это делать. И за свой счет.
— Оборонэнерго хамит, а от мэрии приехал представитель, который сказал, чтобы позвонили и напомнили ему в понедельник, он передаст этот вопрос земельщикам, — сообщила Вера Боброва.
НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, кто отвечает за участок, где происходят аварии.
В многоквартирных домах города также иногда бывают перебои с отоплением. Здесь вы можете прочитать, что делать и куда звонить в таких случаях.