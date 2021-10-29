На Горском жилмассиве больше месяца нет отопления и перебои с горячей водой — колонка возмущенного управдома

На Горском жилмассиве месяц нет отопления и перебои с горячей водой
Проблемы с отоплением в этом году затянулись — то в доме слишком холодно, то цены на отопление собираются повышать. Председатель совета дома на Горском жилмассиве на улице Стартовой, 3 рассказал, что вот уже более месяца в их домах нет отопления и горячей воды. Иногда жители не могут помыться под душем или вымыть посуду. На жалобы разводят руками и отправляют в кругосветные путешествия по инстанциям. Далее — от первого лица.
Перебои горячей воды преследуют жителей Горского микрорайона уже второй месяц. Из-за ремонта теплоцентралей в них понижены параметры — давление и температура. УК, по их словам, ничего не может сделать, кроме составления актов. Проверку проводят инспекторы СГК. А в свою очередь СГК цинично пеняет на УК, утверждая, что проблемы на их стороне. Жители уже на пределе. Приходится включать дополнительные обогреватели или теплые полы. Пока нас спасала относительно теплая погода на улице, но в холода уже будет не так хорошо.
Проблемы стали заметны с началом отопительного сезона. В этом году в принципе было много жалоб по всему городу — в нашем доме, если я не ошибаюсь, система теплоснабжения была запущена 27 сентября. По опыту прошлых лет, в течение недели после запуска всегда есть проблемы, связанные с настройкой системы. Если верить нашей УК, то СГК на настройку отводит 10 дней. Если обращаться с жалобами в эти моменты и говорить, что что-то не так, вас в любом случае попросят просто потерпеть, мол, идет настройка. Но в том-то и дело, что прошел уже месяц. Никогда запуск отопления не был такой масштабной проблемой по срокам.
Обычно из горячего крана идет холодная вода. Некоторые дни температура воды в норме, в некоторые — слегка теплая, иногда — совсем холодная. Но, как правило, вечером с увеличением потребления температура воды падает до таких показателей, что использовать ее по назначению уже не представляется возможным.
У нас дом с индивидуальным тепловым пунктом — и плата складывается из тарифа на холодную воду и тарифа на тепло для ее подогрева. Понятно, что воду холодную (которая должна быть теплой) мы расходуем из горячего крана. Перерасчет можно сделать только в конце отопительного сезона, да и думаю, что цифры там будут мизерные.
УК видит на приборе учета, что параметров давления на входе в дом нет. Поэтому она делает единственное, что может себе позволить в этом случае, — вызывает инспектора от СГК для составления актов. Но это больше необходимо, чтобы в дальнейшем требовать перерасчет от СГК. Инспектора вызывают каждый день, но по факту он приходит гораздо реже. По его словам, у него еще порядка 100 таких домов. По итогам проверки ничего не понятно. Для нормального функционирования системы теплоснабжения разница между параметрами P1 и P2 (параметры давления. — Прим. ред.) должна быть в районе 0,6–0,8. Как видно по актам (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), она составляет 0,1.
Если звонить по горячей линии СГК, то они говорят, что с их стороны всё в норме, спрашивайте с УК. УК уже тоже начала жаловаться чиновникам и властям. Сроков, ясное дело, никто не называет. В этом и заключается наша боль. Готовимся обращаться в прокуратуру, просто потому что все инстанции друг на друга переносят вину.
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