На Горском жилмассиве больше месяца нет отопления и перебои с горячей водой — колонка возмущенного управдома

Проблемы с отоплением в этом году затянулись — то в доме слишком холодно, то цены на отопление собираются повышать. Председатель совета дома на Горском жилмассиве на улице Стартовой, 3 рассказал, что вот уже более месяца в их домах нет отопления и горячей воды. Иногда жители не могут помыться под душем или вымыть посуду. На жалобы разводят руками и отправляют в кругосветные путешествия по инстанциям. Далее — от первого лица.

Перебои горячей воды преследуют жителей Горского микрорайона уже второй месяц. Из-за ремонта теплоцентралей в них понижены параметры — давление и температура. УК, по их словам, ничего не может сделать, кроме составления актов. Проверку проводят инспекторы СГК. А в свою очередь СГК цинично пеняет на УК, утверждая, что проблемы на их стороне. Жители уже на пределе. Приходится включать дополнительные обогреватели или теплые полы. Пока нас спасала относительно теплая погода на улице, но в холода уже будет не так хорошо.