«Дома дубак»: колонка злой мамы об отсутствии отопления в квартире и огромных счетах за электричество

Я видела новость, что прокуратура будет разбираться с некоторыми случаями неподачи отопления в дома Новосибирска. Но нашего дома в списке нет! По графику отопление должны были дать 24 сентября, потом изменили на 26–27 сентября. И вот уже вторая половина дня 28 сентября — батареи всё еще ледяные. В понедельник, 27 числа, звонили в диспетчерскую мэрии и, кроме как фразы «мне нечего ответить на ваши слова», ничего не услышали. Диспетчер нашего РСУ-3, ответственного за жилищно-коммунальные услуги, заверила, что всех подключили. Мол, ждите и, если что, звоните завтра.

Утро 28 сентября — тепла нет. Звоним в РСУ, где насмехающимся голосом диспетчер говорит, что СГК не дала напор в наш дом, и диктует номер телефона, по которому нужно звонить в СГК. Итог: никто нигде трубку не берет. В том числе и по номерам, которые опубликованы в СМИ. Заявку в итоге приняли, но время уже идет к вечеру, а батареи так и не потеплели! Не работает эта инструкция! Никто нигде трубки не берет! И в диспетчерской мэрии теперь тоже. Куда звонить? Кто даст ответ? Что за беспредел? У кого добиваться правды — непонятно.