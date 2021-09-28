«Дома дубак»: колонка злой мамы об отсутствии отопления в квартире и огромных счетах за электричество

Осень и первые морозы, как обычно, очень внезапно ворвались в Новосибирск. Отопление в жилых домах начали включать еще на прошлой неделе, но в редакцию НГС продолжают ежедневно поступать жалобы на ледяные или едва теплые батареи в квартирах. Мы подготовили специальную инструкцию, в которой пошагово расписаны действия при подобной ситуации. Но сибирячка Алена Пестова говорит, что добиться долгожданного отопления никто из коммунальщиков и властей всё равно не помогает — у нее дома до сих пор холодно, а вся семья болеет. Публикуем гневное письмо жительницы Новосибирска.
Я видела новость, что прокуратура будет разбираться с некоторыми случаями неподачи отопления в дома Новосибирска. Но нашего дома в списке нет! По графику отопление должны были дать 24 сентября, потом изменили на 26–27 сентября. И вот уже вторая половина дня 28 сентября — батареи всё еще ледяные. В понедельник, 27 числа, звонили в диспетчерскую мэрии и, кроме как фразы «мне нечего ответить на ваши слова», ничего не услышали. Диспетчер нашего РСУ-3, ответственного за жилищно-коммунальные услуги, заверила, что всех подключили. Мол, ждите и, если что, звоните завтра.
Утро 28 сентября — тепла нет. Звоним в РСУ, где насмехающимся голосом диспетчер говорит, что СГК не дала напор в наш дом, и диктует номер телефона, по которому нужно звонить в СГК. Итог: никто нигде трубку не берет. В том числе и по номерам, которые опубликованы в СМИ. Заявку в итоге приняли, но время уже идет к вечеру, а батареи так и не потеплели! Не работает эта инструкция! Никто нигде трубки не берет! И в диспетчерской мэрии теперь тоже. Куда звонить? Кто даст ответ? Что за беспредел? У кого добиваться правды — непонятно.
Дома двое детей — старшему 4 года, младшему — 1,7. Оба сейчас болеют, да, собственно, мы всей семьей болеем. Почти постоянно находимся в одежде под одеялами. Хотя, честно говоря, наша семья почти никогда не болеет. Квартира остывает практически сразу, как только прекращается подача теплого воздуха от приборов.
За свет нажгли в 2,5 раза больше, чем обычно. Сейчас мы отапливаем помещение кондиционером и так называемой «ветродуйкой». Пока техника работает, дома тепло, как только выключили — дубак. Ночью очень холодно, так как возможности контролировать технику нет и оставлять без присмотра страшно. Несколько раз уже из-за этого вырубало электричество. А батареи ледяные по всей квартире, в подъезде тоже. Платежки всем приходят каждый месяц.
Больше всего раздражает беспомощность! За тепло платим 12 месяцев в году, за услуги ЖКХ, работников РСУ-3 платим каждый месяц, а по факту — никто ни за что не отвечает. Друг на друга сваливают вину, по контактным телефонам никто не отвечает, диспетчеры мэрии говорят, что им «нечего ответить на мои слова». А кто будет отвечать?
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