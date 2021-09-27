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Жалуйтесь еще! После публикации НГС о холодных батареях в домах прокуратура начала проверку

Коммунальщикам придется ответить, почему отопительный сезон для некоторых новосибирцев начался с опозданием

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Прокуратура проверит управляющие компании 10 домов Новосибирска

Прокуратура проверит управляющие компании 10 домов Новосибирска

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В Новосибирске прокуратура проверит управляющие компании из-за отсутствия тепла

После новости об отсутствии теплоснабжения в первый морозный день осени прокуратура Кировского района организовала проверку управляющих компаний. 26 сентября, когда в городе пошел снег, в редакцию НГС поступили десятки жалоб от замерзающих новосибирцев. Горожане возмущались холодными батареями и присылали фотографии градусников, установленных внутри квартир.

— Прокуратура Кировского района организовала проверку сведений об отсутствии теплоснабжения в многоквартирных домах по улицам: ХХ Партсъезда, 11, Петухова, 99/2, Зорге, 253, Громова, 18, Петухова, 103/3, Немировича-Данченко, 139/3, Оловозаводской,1/2, Чигорина, 14/1, Герцена, 1/2 и Громова, 17/2, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время проверки правоохранители оценят действия управляющих компаний и других организаций по исполнению законодательства в сфере ЖКХ.

В Новосибирске 26 сентября с самого утра пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках.

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теплоснабжениепрокуратураЖКХ
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