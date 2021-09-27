Жалуйтесь еще! После публикации НГС о холодных батареях в домах прокуратура начала проверку

После новости об отсутствии теплоснабжения в первый морозный день осени прокуратура Кировского района организовала проверку управляющих компаний. 26 сентября, когда в городе пошел снег, в редакцию НГС поступили десятки жалоб от замерзающих новосибирцев. Горожане возмущались холодными батареями и присылали фотографии градусников, установленных внутри квартир.



— Прокуратура Кировского района организовала проверку сведений об отсутствии теплоснабжения в многоквартирных домах по улицам: ХХ Партсъезда, 11, Петухова, 99/2, Зорге, 253, Громова, 18, Петухова, 103/3, Немировича-Данченко, 139/3, Оловозаводской,1/2, Чигорина, 14/1, Герцена, 1/2 и Громова, 17/2, — рассказали в пресс-службе ведомства.