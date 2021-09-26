«Батареи ледяные, окна текут, спим под тремя одеялами»: сотни новосибирцев остались без тепла в первый морозный день

В Новосибирск резко пришла зима — в городе пошел первый снег, а многие жители до сих пор остаются без отопления, а некоторые и без горячей воды. В редакцию приходят десятки жалоб от замерзших новосибирцев, а также фотографии градусников, установленных внутри квартир.



— Обратились в диспетчерскую службу мэрии по вопросу отопления, отправили нас в ГЖИ и управляющую компанию. Улица 20 Партсъезда, 11. УК говорит нам, что мы уже подключены. Только вот все пять подъездов не заметили этого. Хотя соседний дом на улице Урманова, 1 на одной с нами трубе — уже два дня, как подключены. И давления им хватает, — недоволен читатель НГС.

