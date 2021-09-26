«Батареи ледяные, окна текут, спим под тремя одеялами»: сотни новосибирцев остались без тепла в первый морозный день

Сотни новосибирцев остались без тепла в первый морозный день
В Новосибирск резко пришла зима — в городе пошел первый снег, а многие жители до сих пор остаются без отопления, а некоторые и без горячей воды. В редакцию приходят десятки жалоб от замерзших новосибирцев, а также фотографии градусников, установленных внутри квартир.
— Обратились в диспетчерскую службу мэрии по вопросу отопления, отправили нас в ГЖИ и управляющую компанию. Улица 20 Партсъезда, 11. УК говорит нам, что мы уже подключены. Только вот все пять подъездов не заметили этого. Хотя соседний дом на улице Урманова, 1 на одной с нами трубе — уже два дня, как подключены. И давления им хватает, — недоволен читатель НГС.
На холодные батареи жалуются жители на улицах Чехова, 273, Советская 50а, Красный проспект 81/3, Петухова, 99/2, Танковая, 27, Гоголя, 9, Зорге, 253, Громова, 18, Котовского, 12/1, Петухова, 103 /3.
— На улице снег, а отопления нет. Просто шлют везде на три буквы. А дома +13. Холодно очень. Троллейная, 148, — рассказала читательница НГС.
Недовольны отсутствием отопления и жители улицы Мира, Сухарной, Дуси Ковальчук, 181, Троллейной, 152, Блюхера, 61, Немировича-Данченко, 139/3, Дуси Ковальчук, 396/1, Оловозаводской, 1/2, Кропоткина, 136, Чигорина, 14/1.
— На Горском микрорайоне, дома 65, 67, все ещё нет отопления, спим под тремя одеялами, — возмущается читательница. — Дома холодно, все окна текут.
Без отопления еще 9 подъездов дома 32/2 на улице Грибоедова. Также мерзнут жители улиц Народной, Гаранина, Татьяны Снежиной, 51, Блюхера, 8, Щетинкина, 34, Блюхера, 14, Есенина, 15, Лебедевского, Тульской, 150, Димитрова, 11, Челюскинцев, 15/1.
— Блюхера, 39 — нет отопления и еще не обещают подавать! Говорят, что ТЭЦ давления нужного не дает! А ведь уже снег на улице! Мерзнем дома, спим под всеми одеялами, включаем обогреватели, дети болеют. Властей города это не волнует, ну или не хотят знать о проблеме простых людей, — рассказала читательница НГС.
— Связистов,15. Многие стояки в доме не подключены или завоздушены. Диспетчера УК отвечают, что у них всего один слесарь на все дома. И только, возможно, начнут переподключать. Многие просто мерзнут. Сосед в 56 квартире — ветеран ВОВ (ему 95 лет!). Также один стояк еле греет, второй не подключен. И никому дела нет — сидите и ждите, — пишет в ярости читатель НГС.
Жалобы поступают от жителей улиц Танкистов, 3, Мичурина, 24, Герцена, 1/2, Громова, 17/2, Татьяны Снежиной, 31.
— Депутатская, 58 — самый центр, до сих пор нет отопления. На картах подключения отопления вообще нет нашего дома — везде отмечено: «Депутатская до ул. Каменской». А после Каменской домов не существует? В 2019 году отопление дали вообще уже в октябре. В 2020 также, как в этом, в самом конце сентября. Дома панельные — ужасно холодно. Будто не в городе живем, а в захудалом селе в сарае, — недоволен читатель. — Почему в той же Кемеровской области отопление дают независимо от температуры на улице, а стабильно 15–16 сентября? В Питере и Москве отопление тоже давно дали. Новосибирск что — оазис в Сибири?
Редакция НГС передала жалобы с адресами домов в СГК.
В Новосибирске с самого утра пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках. Сейчас он стал больше похож на дождь, но на улице все равно очень холодно — до +1 градуса.