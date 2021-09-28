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Город мерзнет. Инструкция для новосибирца — что делать, если в квартире холодные батареи

В СГК рассказали, куда обращаться, если дом не прогрет

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Жители Новосибирска ждут тепла в своих квартирах

Жители Новосибирска ждут тепла в своих квартирах

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В СГК рассказали, куда новосибирцам обращаться из-за холодных батарей

В Новосибирске 28 сентября продолжается подключение зданий к теплу. Несмотря на слова мэра Новосибирска, что 27 сентября к отоплению подключат всех, читатели НГС жалуются, что в квартирах до сих пор холодные батареи.

Мы выслушали основные жалобы новосибирцев и поговорили с представителями компании СГК, чтобы узнать, куда обращаться замерзающим людям.

«В доме отопление есть, но не у меня»

Некоторые читатели рассказывают, что отопление есть в подъезде, но нет в самих квартирах.

— Если отопление есть не во всех квартирах дома или же не во всех комнатах квартиры — значит, ваш дом подключен к теплу, но возникли проблемы во внутридомовом оборудовании. Например, завоздушивание стояка мешает прохождению теплоносителя. Необходимо обратиться в управляющую организацию, — рассказала представитель СГК Наталья Барсукова.

Из управляющей компании могут прислать сантехника для решения технической проблемы с батареей в квартире.

Теплоснабжения нет во всем доме

Если во всем доме нет теплоснабжения, то есть вероятность, что идет ремонт теплосети.

— Батареи могут быть холодными из-за ремонта на теплосетях. При запуске теплоснабжения трубы с высоким износом получают повреждения, теплоэнергетики их экстренно ремонтируют, — поделилась Наталья Барсукова.

Быстрый способ проверить, ведутся ли официальные работы на ваших теплосетях, — посмотреть на портале «Мой Новосибирск».

Так, на 28 сентября в городе запланировано к отключению 98 домов. И из-за аварий от теплоснабжения отключено 63 дома.

Когда закончится ремонт, должна знать управляющая компания. Также в управляющей компании или на муниципальном портале можно уточнить информацию, кто подает тепло в дом — СГК или другая компания.

Если ремонт идет на теплотрассе СГК, то информацию о его завершении можно уточнить в теплосетевом подразделении компании: (383) 289-01-47 (с 08:00 до 20:00), 289–01–45 (дежурный в ночное время).

Также можно обратиться в диспетчерскую службу мэрии по круглосуточному номеру 051 — там могут сообщить информацию, если тепло в дом подает СГК или другая компания.

Батареи греют, но несильно

Батареи могут очень медленно нагреваться. Так, например, происходит на улице Татьяны Снежиной. Отопление там подключили еще 22 сентября, но до сих пор батареи нагрелись не во всех домах.

— Дом подключен, но батареи недостаточно прогреты. После подключения города к теплу несколько дней идет наладка режимов подачи тепла — в частности, давления и температуры. Через несколько дней ситуация должна нормализоваться, но в любом случае нужно сообщить о проблемах в управляющую организацию, — поделилась представительница СГК.

Если эти два пути не помогают, то вы можете направить жалобу в прокуратуру. Например, 27 сентября после новости об отсутствии теплоснабжения в первый морозный день осени прокуратура Кировского района организовала проверку управляющих компаний.

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