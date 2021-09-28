Город мерзнет. Инструкция для новосибирца — что делать, если в квартире холодные батареи

В СГК рассказали, куда новосибирцам обращаться из-за холодных батарей
В Новосибирске 28 сентября продолжается подключение зданий к теплу. Несмотря на слова мэра Новосибирска, что
Мы выслушали основные жалобы новосибирцев и поговорили с представителями компании СГК, чтобы узнать, куда обращаться замерзающим людям.
«В доме отопление есть, но не у меня»
Некоторые читатели рассказывают, что отопление есть в подъезде, но нет в самих квартирах.
— Если отопление есть не во всех квартирах дома или же не во всех комнатах квартиры — значит, ваш дом подключен к теплу, но возникли проблемы во внутридомовом оборудовании. Например, завоздушивание стояка мешает прохождению теплоносителя. Необходимо обратиться в управляющую организацию, — рассказала представитель СГК Наталья Барсукова.
Из управляющей компании могут прислать сантехника для решения технической проблемы с батареей в квартире.
Теплоснабжения нет во всем доме
Если во всем доме нет теплоснабжения, то есть вероятность, что идет ремонт теплосети.
— Батареи могут быть холодными из-за ремонта на теплосетях. При запуске теплоснабжения трубы с высоким износом получают повреждения, теплоэнергетики их экстренно ремонтируют, — поделилась Наталья Барсукова.
Быстрый способ проверить, ведутся ли официальные работы на ваших теплосетях, — посмотреть на портале «Мой Новосибирск».
Так, на 28 сентября в городе запланировано к отключению 98 домов. И из-за аварий от теплоснабжения отключено 63 дома.
Когда закончится ремонт, должна знать управляющая компания. Также в управляющей компании или на муниципальном портале можно уточнить информацию, кто подает тепло в дом — СГК или другая компания.
Если ремонт идет на теплотрассе СГК, то информацию о его завершении можно уточнить в теплосетевом подразделении компании:
Также можно обратиться в диспетчерскую службу мэрии по круглосуточному номеру 051 — там могут сообщить информацию, если тепло в дом подает СГК или другая компания.
Батареи греют, но несильно
Батареи могут очень медленно нагреваться. Так, например, происходит на улице Татьяны Снежиной. Отопление там подключили еще
— Дом подключен, но батареи недостаточно прогреты. После подключения города к теплу несколько дней идет наладка режимов подачи тепла — в частности, давления и температуры. Через несколько дней ситуация должна нормализоваться, но в любом случае нужно сообщить о проблемах в управляющую организацию, — поделилась представительница СГК.
Если эти два пути не помогают, то вы можете направить жалобу в прокуратуру. Например,