Город мерзнет. Инструкция для новосибирца — что делать, если в квартире холодные батареи

В Новосибирске 28 сентября продолжается подключение зданий к теплу. Несмотря на слова мэра Новосибирска, что 27 сентября к отоплению подключат всех, читатели НГС жалуются, что в квартирах до сих пор холодные батареи.

Мы выслушали основные жалобы новосибирцев и поговорили с представителями компании СГК, чтобы узнать, куда обращаться замерзающим людям.

«В доме отопление есть, но не у меня»

Некоторые читатели рассказывают, что отопление есть в подъезде, но нет в самих квартирах.

— Если отопление есть не во всех квартирах дома или же не во всех комнатах квартиры — значит, ваш дом подключен к теплу, но возникли проблемы во внутридомовом оборудовании. Например, завоздушивание стояка мешает прохождению теплоносителя. Необходимо обратиться в управляющую организацию, — рассказала представитель СГК Наталья Барсукова.

