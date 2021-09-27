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Мэр Новосибирска пообещал, что сегодня включат отопление во всех домах

Жители города тем временем продолжают жаловаться на холод в квартирах

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Сейчас, по информации мэрии, подключено 90% жилого фонда

Сейчас, по информации мэрии, подключено 90% жилого фонда

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Все жилые дома Новосибирска подключат к отоплению

В этот понедельник, 27 сентября, в Новосибирске должны подключить к отоплению все оставшиеся дома. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил мэр города Анатолий Локоть:

— Сегодня Ленинский и Кировский районы — это «концовики» так называемые, которые находятся на окончании системы. Сегодня на них подается тепло. Сегодня последний день подачи, дальше будет выравнивание. Каких-то срывов и аварий, которые повлекли бы за собой фатальные последствия, нет.

Мэр рассказал, что сейчас на 100% подключены к отоплению образовательные организации, объекты дополнительного образования — на 93%, учреждения здравоохранения — на 98%, социальные учреждения — на 83%, жилой сектор — на 90%.

Тем временем читатели НГС продолжают жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.

— Замерзаем. Ватутина, 15/1 — нет отопления совсем! В ЖЭУ-18 говорят, что все задвижки открыли, но нет давления в трубах, отправляют в теплосети. В теплосетях отправляют в ЖЭУ, чтобы они работали. Каждый год одна и та же ситуация, — пишет читательница Ирина.

— До сих пор нет отопления на Серафимовича, 30/2. Должны были дать вчера, но, увы, — жалуется жительница Ленинского района Анна.

Проблемы с теплом и в Дзержинском районе.

— Толбухина, 25 — батареи еле-еле теплые. Радиатор не выключаем, на подоконниках лужи от «плачущих» окон, — рассказывает еще одна читательница.

Нет отопления и в Центральном районе.

— Мичурина, 29, первый подъезд, все стояки холодные, — пишет читатель Юрий.

При этом вчера в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления — иногда проблему можно решить через УК или застройщика.

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СГКхолодмэрия
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