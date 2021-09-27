Мэр Новосибирска пообещал, что сегодня включат отопление во всех домах

В этот понедельник, 27 сентября, в Новосибирске должны подключить к отоплению все оставшиеся дома. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил мэр города Анатолий Локоть:

— Сегодня Ленинский и Кировский районы — это «концовики» так называемые, которые находятся на окончании системы. Сегодня на них подается тепло. Сегодня последний день подачи, дальше будет выравнивание. Каких-то срывов и аварий, которые повлекли бы за собой фатальные последствия, нет.

Мэр рассказал, что сейчас на 100% подключены к отоплению образовательные организации, объекты дополнительного образования — на 93%, учреждения здравоохранения — на 98%, социальные учреждения — на 83%, жилой сектор — на 90%.