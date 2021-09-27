Мэр Новосибирска пообещал, что сегодня включат отопление во всех домах

Все жилые дома Новосибирска подключат к отоплению
В этот понедельник, 27 сентября, в Новосибирске должны подключить к отоплению все оставшиеся дома. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил мэр города Анатолий Локоть:
— Сегодня Ленинский и Кировский районы — это «концовики» так называемые, которые находятся на окончании системы. Сегодня на них подается тепло. Сегодня последний день подачи, дальше будет выравнивание. Каких-то срывов и аварий, которые повлекли бы за собой фатальные последствия, нет.
Мэр рассказал, что сейчас на 100% подключены к отоплению образовательные организации, объекты дополнительного образования — на 93%, учреждения здравоохранения — на 98%, социальные учреждения — на 83%, жилой сектор — на 90%.
Тем временем читатели НГС продолжают жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.
— Замерзаем. Ватутина, 15/1 — нет отопления совсем! В ЖЭУ-18 говорят, что все задвижки открыли, но нет давления в трубах, отправляют в теплосети. В теплосетях отправляют в ЖЭУ, чтобы они работали. Каждый год одна и та же ситуация, — пишет читательница Ирина.
— До сих пор нет отопления на Серафимовича, 30/2. Должны были дать вчера, но, увы, — жалуется жительница Ленинского района Анна.
Проблемы с теплом и в Дзержинском районе.
— Толбухина, 25 — батареи еле-еле теплые. Радиатор не выключаем, на подоконниках лужи от «плачущих» окон, — рассказывает еще одна читательница.
Нет отопления и в Центральном районе.
— Мичурина, 29, первый подъезд, все стояки холодные, — пишет читатель Юрий.
При этом вчера в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления — иногда проблему можно решить через УК или застройщика.