30 сентября четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 72.76
eur 84.88
Тема дняИдут морозы до -10 градусов
Все новости
Все новости

В Новосибирске жители жалуются на низкое давление в трубах — из-за этого в домах холодно. С чем это связано?

Отопительный сезон начался больше недели назад, а новосибирцы до сих пор мерзнут в своих квартирах

3 507
54Обсудить

Поделиться

После подключения города к теплу несколько дней идет наладка режимов подачи тепла — в частности, давления в трубах

После подключения города к теплу несколько дней идет наладка режимов подачи тепла — в частности, давления в трубах

Поделиться

Из-за низкого давления в трубах часть домов Новосибирска плохо прогреваются. Жалобы на такую ситуацию поступили в редакцию НГС от жителей Затулинки в Кировском районе и улиц Каменской, Советской Центрального района.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, что после подключения города к теплу несколько дней идет наладка режимов подачи тепла — в частности, давления в трубах. Для каждого дома они индивидуальны.

По словам Петра Бажина, советника директора теплосетевого подразделения СГК, Затулинка была подключена на последнем этапе, поэтому там могут быть проблемы с давлением в трубах.

— Мы сейчас ей занимаемся, и, думаю, результаты появятся к концу этого дня, — рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения СГК.

По словам другого представителя СГК Натальи Барсуковой, слабые параметры, из-за которых жители ряда домов испытывают недостаток тепла, связаны с состоянием труб. С начала отопительного сезона выявили 210 повреждений — примерно на 20% больше, чем год назад за этот же период. Сейчас экстренно идет ремонт. Наталья Барсукова добавила, что с весны на трубах устранили 2,5 тысячи дефектов.

— Но подача горячего теплоносителя — это существенная нагрузка на трубы. Теплосети с высоким износом, каких в Новосибирске большинство, такую нагрузку часто не выдерживают. Если дом подключен, но квартира отапливается неравномерно, то очень вероятно, что проблема во внутридомовом оборудовании. Управляющая компания должна провести регулирование, — также отметили в СГК.

Кроме этого, в СГК добавили, что, с учетом состояния теплосетей в городе, имеет смысл начинать запуск тепла раньше.

— Тогда будет возможность устранить возникающие при запуске отопления дефекты и завершить наладку режимов до наступления холодной погоды. В любом случае большую часть домов города мы были готовы подключить по индивидуальным заявкам еще 10 сентября — за 11 дней до официального начала отопительного сезона. Возможностью воспользовались лишь несколько домов, — подчеркнула Наталья Барсукова.

В Новосибирске 23 сентября в доме на Кошурникова, 29/1 после подключения отопления прорвало трубу в одной из квартир на третьем этаже — вода хлынула вниз на второй и первый этажи. 27 сентября 1700 домов остались без газа и электричества. Причинами отключения электричества стали подрезка деревьев и ремонтные работы. Газ же отключили из-за строительства четвертого моста.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СГКбатареитепло
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...