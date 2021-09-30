В Новосибирске жители жалуются на низкое давление в трубах — из-за этого в домах холодно. С чем это связано?

Из-за низкого давления в трубах часть домов Новосибирска плохо прогреваются. Жалобы на такую ситуацию поступили в редакцию НГС от жителей Затулинки в Кировском районе и улиц Каменской, Советской Центрального района.
В Сибирской генерирующей компании рассказали, что после подключения города к теплу несколько дней идет наладка режимов подачи тепла — в частности, давления в трубах. Для каждого дома они индивидуальны.
По словам Петра Бажина, советника директора теплосетевого подразделения СГК, Затулинка была подключена на последнем этапе, поэтому там могут быть проблемы с давлением в трубах.
— Мы сейчас ей занимаемся, и, думаю, результаты появятся к концу этого дня, — рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения СГК.
По словам другого представителя СГК Натальи Барсуковой, слабые параметры, из-за которых жители ряда домов испытывают недостаток тепла, связаны с состоянием труб. С начала отопительного сезона выявили 210 повреждений — примерно на 20% больше, чем год назад за этот же период. Сейчас экстренно идет ремонт. Наталья Барсукова добавила, что с весны на трубах устранили 2,5 тысячи дефектов.
— Но подача горячего теплоносителя — это существенная нагрузка на трубы. Теплосети с высоким износом, каких в Новосибирске большинство, такую нагрузку часто не выдерживают. Если дом подключен, но квартира отапливается неравномерно, то очень вероятно, что проблема во внутридомовом оборудовании. Управляющая компания должна провести регулирование, — также отметили в СГК.
Кроме этого, в СГК добавили, что, с учетом состояния теплосетей в городе, имеет смысл начинать запуск тепла раньше.
— Тогда будет возможность устранить возникающие при запуске отопления дефекты и завершить наладку режимов до наступления холодной погоды. В любом случае большую часть домов города мы были готовы подключить по индивидуальным заявкам еще
В Новосибирске 23 сентября в доме на Кошурникова, 29/1 после подключения отопления прорвало трубу в одной из квартир на третьем этаже — вода хлынула вниз на второй и первый этажи.