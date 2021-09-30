В Новосибирске жители жалуются на низкое давление в трубах — из-за этого в домах холодно. С чем это связано?

— Тогда будет возможность устранить возникающие при запуске отопления дефекты и завершить наладку режимов до наступления холодной погоды. В любом случае большую часть домов города мы были готовы подключить по индивидуальным заявкам еще 10 сентября — за 11 дней до официального начала отопительного сезона. Возможностью воспользовались лишь несколько домов, — подчеркнула Наталья Барсукова.

В Новосибирске 23 сентября в доме на Кошурникова, 29/1 после подключения отопления прорвало трубу в одной из квартир на третьем этаже — вода хлынула вниз на второй и первый этажи. 27 сентября 1700 домов остались без газа и электричества. Причинами отключения электричества стали подрезка деревьев и ремонтные работы. Газ же отключили из-за строительства четвертого моста.