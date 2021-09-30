«Износ ежегодно увеличивается»: за полторы недели на теплосетях в Новосибирске нашлось 210 повреждений

За первые полторы недели отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 210 повреждений на теплосетях СГК. Об этом рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения компании.

— Для сравнения, в Красноярске, где фонд СГК сравним по размеру с Новосибирском, там за весь отопительный сезон обнаруживают порядка 200 повреждений. Приходится раскапывать, монтировать, делать, и определенные трудности возникают, — рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения СГК.