«Износ ежегодно увеличивается»: за полторы недели на теплосетях в Новосибирске нашлось 210 повреждений

За первые полторы недели отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 210 повреждений на теплосетях СГК. Об этом рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения компании.
— Для сравнения, в Красноярске, где фонд СГК сравним по размеру с Новосибирском, там за весь отопительный сезон обнаруживают порядка 200 повреждений. Приходится раскапывать, монтировать, делать, и определенные трудности возникают, — рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения СГК.
Все работы выполняются в течение 24 часов, уверил советник директора теплосетевого подразделения СГК. Сейчас в Новосибирске подключено 100% детских садов, школ и медицинских учреждений, и 99,9% многоквартирных домов запущено.
— Износ ежегодно увеличивается. Количество дефектов и в целом по испытаниям и при развороте системы увеличивается на 7–10%, — сообщил Петр Бажин.
На 30 сентября в городе не устранено порядка 100 повреждений. Но продолжают появляться новые. 29 сентября установили сразу два дефекта.
Мест, где больше всего дефектов в городе, по словам Петра Бажина, нет.
— Дефекты примерно ровно «размазаны» по всему городу. Нет таких откровенно локализованных повреждений. Из всего выделяется зона левого берега, потому что все источники работают параллельно на одну сеть, и при возникновении дефекта отключается вся сеть. И там оперативно нужно локализовать, — сообщил Петр Бажин.
Специалисты СГК прогнозируют, что к концу года будет 4500 дефектов.
Как сообщают на сайте службы 051, отопление не работает в 93 домах в Новосибирске. 78 домов отключены из-за планового ремонта, 15 домов — из-за аварий на теплосетях.
Мы выслушали основные жалобы новосибирцев и поговорили с представителями компании СГК, чтобы узнать, куда обращаться, если у вас до сих пор холодные батареи в доме.