В Новосибирске 23 сентября в доме на Кошурникова, 29/1 после подключения отопления прорвало трубу в одной из квартир на третьем этаже — вода хлынула вниз на второй и первый этажи.

Алексей (попросивший не указывать свою фамилию), житель одной из залитых квартир, рассказал, что вода полилась из розетки примерно в 11 утра.

— Вскоре вода потекла со всех щелей. Вызвали ЖЭУ. Сотрудники ЖЭУ пришли, не торопясь перекрыли воду. Вода у нас не останавливалась. Затопило соседку на первом этаже. Затопило частично соседей из соседней квартиры на первом и на втором этажах. Потом минут через сорок, когда вода не прекращала литься, мы еще раз обратились в ЖЭУ. Мы сказали, что это возможно все-таки отопление и, может быть, надо другую воду перекрыть. Сотрудники ЖЭУ в процессе нам сказали, что не может быть отопление, что это все-таки вода, а они ее перекрыли. Предположили, что это остаточное явление, — рассказал Алексей.