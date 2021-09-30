В Новосибирске 23 сентября в доме на Кошурникова, 29/1 после подключения отопления прорвало трубу в одной из квартир на третьем этаже — вода хлынула вниз на второй и первый этажи.
Алексей (попросивший не указывать свою фамилию), житель одной из залитых квартир, рассказал, что вода полилась из розетки примерно в 11 утра.
— Вскоре вода потекла со всех щелей. Вызвали ЖЭУ. Сотрудники ЖЭУ пришли, не торопясь перекрыли воду. Вода у нас не останавливалась. Затопило соседку на первом этаже. Затопило частично соседей из соседней квартиры на первом и на втором этажах. Потом минут через сорок, когда вода не прекращала литься, мы еще раз обратились в ЖЭУ. Мы сказали, что это возможно все-таки отопление и, может быть, надо другую воду перекрыть. Сотрудники ЖЭУ в процессе нам сказали, что не может быть отопление, что это все-таки вода, а они ее перекрыли. Предположили, что это остаточное явление, — рассказал Алексей.
Алексей дождался, когда придет сосед сверху, у которого прорвало батарею. Только после того, как прорыв батареи подтвердился, сотрудники ЖЭУ перекрыли воду в системе отопления.
— Вода вся слилась нам на головы. Мы убрали ее. Отопление выключено. Мы только 29 сентября добились, чтобы сотрудники ЖЭУ пришли и составили акт. Я в тот день был у главного инженера. Он сказал, что у них запуск отопительного сезона и времени на нас у них совсем нет. Естественно, как это бывает во всех ЖЭУ, ребята не клиентоориентированные. Им это не интересно и не нужно, и вину свою они, кажется, признавать не хотят. Батарея была без винтиков дополнительных. Вина скорее всего будет на стороне ЖЭУ, — поделился Алексей.
Отопление в доме начали запускать на прошлой неделе в понедельник. О подключении жильцов никто не предупреждал, утверждает Алексей. По его словам, от УК не было предложений поменять краны или проверить батареи.
— Они говорят, что вот мы все дома запустим, а потом через недельку, через две вернемся к вам и будем подключать и переподключать. Я понимаю, что у них есть свои планы и обязательства, но, к сожалению, ЖЭУ настолько неповоротливая система, и им абсолютно не важно, что происходит в домах. Это не та организация, с которой можно легко пообщаться. 29 сентября мы послали письменное заявление с соседками, чтобы пришли, дали отопление наконец, составили акт, дали письменное пояснение, что это вообще было. Нам интересно, правильные ли были действия сотрудников ЖЭУ, — рассказал Алексей.
Сейчас в квартире Алексея после потопа нужно менять новый ламинат, переклеивать обои и покупать новую мебель, так как старая вздулась от воды.
Дом по Кошурникова, 29/1 обслуживает ЖЭУ «Лада», которая является подразделением УК «Дзержинец». На звонки корреспондента НГМ ЖЭУ не ответило, а в УК «Дзержинец» секретарь рассказала, что об аварии не знает. Она перевела на технического директора, который на звонок не ответил. НГС направил запрос в управляющую компанию.
По данным Реформы ЖКХ, руководителем УК «Дзержинец» является Иван Волков. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль компании в 2020 году составила 6,1 млн рублей. Компания была создана в 2010 году. 100% учредителем является компания АО «МКС-Новосибирск». Как сообщают на сайте «МКС-Новосибирск», в управлении компании порядка 2 млн. кв. м (659 домов) в Дзержинском, Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Кировском, Ленинском районах города Новосибирска, селе Криводановка Новосибирского района. АО «МКС-Новосибирск», по данным «Контур.Фокуса», в свою очередь принадлежит ООО «ДКТ». Учредителями ООО «ДКТ» являются Игорь Бушин, Геннадий Дурнев и Александр Ушаков.
Как рассказали в Государственно-жилищной инспекции, в случае затопления нужно сразу же обращаться в управляющую компанию, и желательно провести независимую экспертизу.
— Управляющая организация составляет акт по затоплению. Все нарушения выявляются в момент проверки. По мере поступления письменного обращения в нашу организацию, данное обращение регистрируется, рассматривается, будет ли проводиться проверка или нет. Если проверка будет проводиться, то управляющая компания будет привлечена к административной ответственности, и будут выданы предписания для устранения, — рассказали в приемной ГЖИ.
НГС также отправил запрос в ГЖИ, чтобы уточнить, будет ли проведена проверка после обращения Алексея.
В Новосибирске 27 сентября 1700 домов остались без газа и электричества. Причинами отключения электричества стали подрезка деревьев и ремонтные работы. Газ же отключили из-за строительства четвертого моста.