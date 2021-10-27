Раскопали яму — и ничего не делают много дней. Сердитая колонка журналиста НГС, возмущенного бездействием власти

Ремонт теплотрасс и дорог — дело нужное, но в Новосибирске это почему-то организовано таким образом, что яма на оживленной магистрали может стоять днями (и хорошо, если не неделями). Обозреватель НГС Стас Соколов уверен, что, хотя ямы эти разрывают энергетики и дорожники, следить за качеством и временем проведения работ должны городские власти.



Утро субботы. На перекрестке Ватутина и Новогодней зияет приличных размеров яма, огороженная наскоро бетонными блоками. Яма появилась на неделе, в рабочее время там можно было еще заметить какую-то вялую активность, но на выходных здесь не появилось ни одного работника. Всё это время яма стояла пустой, занимая больше половины проезжей части, так что даже при более скромном трафике выходных дней на улице был почти перманентный затор. Любой новосибирец знает, что это не какой-то невероятный форс-мажор, а обычная практика. Будь то ремонт теплотрасс или ремонт дорог. Всё происходит в таком вот вальяжном режиме. Пока новосибирцы, которые и так уже проводят в пробках значимую часть жизни, получают гарантированную возможность постоять в них еще подольше.

