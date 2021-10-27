Раскопали яму — и ничего не делают много дней. Сердитая колонка журналиста НГС, возмущенного бездействием власти

Ремонт теплотрасс и дорог — дело нужное, но в Новосибирске это почему-то организовано таким образом, что яма на оживленной магистрали может стоять днями (и хорошо, если не неделями). Обозреватель НГС Стас Соколов уверен, что, хотя ямы эти разрывают энергетики и дорожники, следить за качеством и временем проведения работ должны городские власти.
Утро субботы. На перекрестке Ватутина и Новогодней зияет приличных размеров яма, огороженная наскоро бетонными блоками. Яма появилась на неделе, в рабочее время там можно было еще заметить какую-то вялую активность, но на выходных здесь не появилось ни одного работника. Всё это время яма стояла пустой, занимая больше половины проезжей части, так что даже при более скромном трафике выходных дней на улице был почти перманентный затор. Любой новосибирец знает, что это не какой-то невероятный форс-мажор, а обычная практика. Будь то ремонт теплотрасс или ремонт дорог. Всё происходит в таком вот вальяжном режиме. Пока новосибирцы, которые и так уже проводят в пробках значимую часть жизни, получают гарантированную возможность постоять в них еще подольше.
К этой ситуации (когда на дороге огорожен приличный участок, сужающий проезд вдвое, но никаких работ там не ведется) все привыкли настолько, что, кажется, даже не возмущаются особо, считая разновидностью стихийного бедствия. Между тем, это результат последовательного и циничного пренебрежения интересами горожан. Не ради каких-то несметных выгод, а просто потому, что горожане потерпят, негордые.
Нет, я понимаю, что у основного бенефициара «Сибирской Генерирующей Компании» Андрея Мельниченко и так забот полон рот. «Новый вертолет для яхты, новая яхта для вертолета» — тут не до каких-то там регламентов работ в далекой российской провинции. В принципе, можно понять и менеджмент СГК, чьих управленческих талантов едва хватает на то, чтобы пробивать регулярное увеличение тарифов. У меня нет претензий к частному бизнесу, потому что эти претензии должны высказывать, мне кажется, городские власти. Мы ведь их для этого и содержим в таком количестве. Эти многочисленные чиновники не производят никаких товаров и услуг, которые бы кто-то покупал или потреблял на конкурентной основе. Но в их силах организовать должным образом работу частных компаний, обеспечивающих нормальную жизнь города. Ну, как-то так это должно происходить в теории.
Мне кажется, с любыми ремонтами, которые затрудняют движение (и вообще мешают значительному количеству людей), должен действовать очень простой принцип. Раскопал яму — обеспечь объект рабочими и техникой так, чтобы работы там, если и прерывались, то не дольше, чем на небольшой перекур. Любые простои (когда безлюдная яма на дороге мешает проезду помногу дней) должны караться существенными штрафами. В условиях, когда город и так задыхается от пробок, городское начальство обязано без жалости бить административной (а лучше еще и финансовой) «дубинкой» любого, кто эту проблему делает еще острее.
И уж тем более этой проблемой должны заниматься депутаты Горсовета. Потому что их выбирали именно для этого, а вовсе не за их приятные на слух политические убеждения. Политические убеждения (на уровне — любит ли человек социализм или, напротив, грустит по ушедшей монархии) депутата местного органа законодательной власти вообще не имеют никакой ценности и значения, поскольку никаких решений такого уровня орган местного самоуправления принять не может просто физически. А вот активно способствовать тому, чтобы городские власти следили за соблюдением элементарного порядка на вверенной территории — вполне.
Напоследок, маленькая частная история из категории «их нравы». Берег Средиземного моря, курортный французский город. Вокруг страна победившего профсоюзного движения, где для того, чтобы заставить работников трудиться лишний час, нужно согласие профсоюза. Добавьте к этому юг — тут всё немного на расслабоне, это вам не нервная, вечно спешащая столица.
На перекрестке двух далеко не магистральных улиц рабочие ремонтируют какие-то трубы в разрытой посреди дороге яме. Стучат отбойные молотки, визжит «болгарка», урчит экскаватор. Время — примерно три часа пополудни. А теперь, внимание, вопрос, когда на этом перекрестке было полностью восстановлено движение? К шести утра — там уже лежал свежий асфальт и были убраны знаки дорожных работ. А до этого — к 23:00 закончились все особо шумные операции.
Я потом специально спрашивал французов, насколько это необычно, и они даже несколько удивлялись, что, собственно, меня удивляет. Нет, конечно, бывает, что ремонт затягивается, но это скандал, на это нужно жаловаться в мэрию. А причина проста — на уровне муниципалитетов существуют довольно строгие правила проведения любых работ в местах, где эти работы могут помешать горожанам. И нарушение этих правил обходится эксплуатационным компаниям (которые все как один частные) довольно дорого.
Да, собственно, не обязательно ездить куда-то далеко. В сибирском же Красноярске подобная картина не стандартная ситуация, а редкость, повод законного возмущения. Куда реже эти оставленные то здесь, то там ямы можно встретить во вполне сопоставимом с Новосибирском по всем параметрам Екатеринбурге. Тут нет никакого чуда или региональной специфики. Ничего, кроме желания поддерживать в городе хотя бы минимальный порядок. Просто жители этих городов, по всей видимости, заставили хоть немного с ними считаться, а новосибирцы решили, что им и так сойдет. Вот и сходит — винить, кроме себя, нам некого.
На прошлой неделе Новосибирск прогремел в буквальном смысле на весь мир, когда фотографии машин, провалившихся в яму прямо на парковке, появились в десятках иностранных изданий.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции