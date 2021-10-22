«Не можем дозвониться до СГК»: что сейчас с машинами, которые провалились под асфальт на Фрунзе

После провала асфальта на Фрунзе владелицы машин пытаются добиться компенсации
Сибирячки рассказали, в каком состоянии их автомобили, которые провалились вместе с асфальтом в воду на Фрунзе. Они сообщили, что никак не могут выйти на сотрудников СГК, чтобы компенсировать ущерб. Энергетики же в ответ посоветовали потерпевшим обратиться напрямую в страховую компанию.
Днем 13 октября в Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных провалился асфальт. В яму упали два автомобиля. Все подробности, фото, видео и рассказы очевидцев — читайте в нашем онлайн-репортаже.
Автомобиль жительницы Новосибирска Елены Шамаль, серая «Тойота», пострадал сильнее остальных. Сибирячка сразу сообщила, что машина не подлежит восстановлению, а экспертиза это только подтвердила.
— Экспертиза даже если и прошла, то, оказывается, на экспертизу надо приглашать компанию СГК. Мы сейчас по почте отправили заказное письмо, чтобы они присутствовали на экспертизе. Ребята приедут второй раз, проведут эту экспертизу при сотрудниках СГК, если они там будут. А после экспертизы, когда скажут, что полностью уничтожена машина, потому что так и есть, оценят ее стоимость. Наверное, следующий этап — это искать концы, так как до СГК мы так ни разу не дозвонились, — рассказала Елена Шамаль.
Супруг Елены два дня пытался дозвониться до компании. Один раз, как утверждает женщина, трубку взяли, но не смогли сказать, куда следует обратиться.
— Нам СГК ничего не обещает. Скорее всего, это будет суд. Они игнорируют полностью наши сообщения. Я думаю, что они будут максимально тянуть время, — поделилась Елена.
Она сказала, что эксперты уже знают сумму, но озвучить ее смогут только перед представителями СГК. Елена уже сейчас озадачивается поиском юриста для судебного разбирательства. При этом она постоянно на связи с другой пострадавшей, Оксаной Соловьевой.
Красный «Ниссан» сибирячки Оксаны Соловьевой провалился под асфальт вторым и пострадал меньше. Женщина рассказывала, что изначально машина завелась. После экспертизы стало понятно, что ездить на автомобиле нельзя.
— Там коробка лопнула. Вообще списали машину. Я сейчас без автомобиля. Передвигаюсь на такси. СГК пока ничего не говорит, — рассказала Оксана.
10 октября Оксана ездила в компанию, чтобы написать заявление.
— Мы написали заявление, что мы пострадавшая сторона. Мы обозначились, что мы есть, оставили контакты. Нам сказали пока просто написать заявление, не указывая ущерб. Я надеюсь, что мы без суда обойдемся, — сообщила Оксана.
Как отмечает Оксана, что примерная стоимость машины, если смотреть среднюю цену по рынку, 800–850 тысяч.
— Я три дня в себя прийти не могла. Впечатлительный я просто человек. Очень хорошо, что в машинах никого не было, — поделилась Оксана.
В СГК объяснили, что гражданская ответственность теплосетей зарегистрирована в компании «СОГАЗ».
— Мы в течение суток сообщаем в страховую организацию о каждом событии, имеющем признаки страхового случая, — прокомментировали в компании. Представители СГК также посоветовали пострадавшим обращаться в страховую.
Как объяснила Елена Шамаль, по номеру телефона страховой компании ни она, ни Оксана дозвониться не смогли.
Мы отправили запрос в пресс-центр «СОГАЗ» для получения комментария.
Момент падения автомобилей попал на видео камер ближайшего бизнес-центра. Показываем вам этот отрывок. На месте дежурил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — он заснял момент, когда автомобили доставали из ямы. Посмотрите на его кадрах, как работали спасатели, сотрудники Сибирской генерирующей компании и полиция.