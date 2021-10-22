«Не можем дозвониться до СГК»: что сейчас с машинами, которые провалились под асфальт на Фрунзе

Автомобиль жительницы Новосибирска Елены Шамаль, серая «Тойота», пострадал сильнее остальных. Сибирячка сразу сообщила, что машина не подлежит восстановлению, а экспертиза это только подтвердила.

— Экспертиза даже если и прошла, то, оказывается, на экспертизу надо приглашать компанию СГК. Мы сейчас по почте отправили заказное письмо, чтобы они присутствовали на экспертизе. Ребята приедут второй раз, проведут эту экспертизу при сотрудниках СГК, если они там будут. А после экспертизы, когда скажут, что полностью уничтожена машина, потому что так и есть, оценят ее стоимость. Наверное, следующий этап — это искать концы, так как до СГК мы так ни разу не дозвонились, — рассказала Елена Шамаль.

Супруг Елены два дня пытался дозвониться до компании. Один раз, как утверждает женщина, трубку взяли, но не смогли сказать, куда следует обратиться.

— Нам СГК ничего не обещает. Скорее всего, это будет суд. Они игнорируют полностью наши сообщения. Я думаю, что они будут максимально тянуть время, — поделилась Елена.