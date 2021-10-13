«Мало верю в происходящее»: владелицы провалившихся в кипяток машин на Фрунзе рассказали об ущербе

Сегодня из ямы с кипятком на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных два автомобиля — красный «Ниссан» и серую «Тойоту» — доставали около двух часов. Машины попали в ловушку асфальта из-за прорыва на магистральном трубопроводе. НГС вел прямую трансляцию с места событий.
Владелицы пострадавших автомобилей рассказали НГС, есть ли возможность восстановить машины после случившегося.
Автомобиль жительницы Новосибирска Елены Шамаль — серая «Тойота» — пострадал сильнее остальных. Сибирячка рассказывает, что ее машина после случившегося восстановлению не подлежит.
— Это машина моего мужа, мы сегодня поменялись с ним автомобилями, так как он повез мой новый автомобиль на автомойку. «Тойота» хотя бы не такая дорогая. Она не подлежит восстановлению, сейчас ее эвакуатор везет на место парковки на охранную территорию. Добрый какой-то человек подошел ко мне и дал номера страховой компании СОГАЗ, которая как раз страховала бизнес-центр и прилегающую к нему территорию, в том числе и парковки, и телефон ЖКХ по дорогам — что-то связанное с управлением дорог. Мы экстренно вызвали независимых экспертов. Эксперт оценил машину как неподлежащую восстановлению, — рассказала Елена.
Елена уточнила, что на данный момент документов, подтверждающих факт невозможности восстановления автомобиля у нее нет — для их подготовки потребуется около трех дней.
Женщина уточнила, что теперь она с мужем будет обращаться в страховую компанию СОГАЗ, а затем возьмут справку с подтверждением о том, что случай с провалом их машины под асфальт был:
— У нас автомобиль недорогой — СГК будет дешевле заплатить нам, чем адвокатам, чтобы судиться годами. Честно говоря, я пока мало верю в происходящее, но так бывает, оказывается. Не просто с посторонними, а с тобой.
Красный «Ниссан» сибирячки Оксаны Соловьевой провалился под асфальт вторым и пострадал меньше. Женщина рассказывает, что ее автомобиль хотя бы завелся.
— Моя машина завелась, слава богу — в кипяток она не попала. Это спасло. Другая машина долго пробыла в кипяченой воде — там, скорее всего, не подлежит восстановлению, потому что когда ее вытащили, от нее сильно несло бензином. Вроде как писали, что службы откликнулись, сказали, что нам, пострадавшим, всё возместят. Я хочу сделать независимую экспертизу и обратиться в эти службы, раз они так сказали. Когда экспертиза будет готова, мы будем писать претензию, — уточнила Оксана.
В разговоре с корреспондентом НГС пострадавшая добавила, что никто из представителей СГК не связывался с ней:
— Очень обидно. Я работаю риелтором, поэтому мне без машины максимально дискомфортно. Тем более если сейчас начнутся судебные тяжбы, решение проблемы затянется, наступит зима, а двигаться без машины... Цены на такси тоже немаленькие.
В случае если обещанного не выполнят, Оксана Соловьева планирует обращаться в СМИ за помощью.
В СГК тем временем раскопали участок с поврежденным трубопроводом.
— Труба, на которой случился дефект, была проложена 54 года назад. Гидравлические испытания этим летом она выдержала, а подачу теплоносителя — нет. К сожалению, на трубах с высоким износом это нередкий случай, — пояснили в компании.
Момент падения автомобилей попал на видео камер ближайшего бизнес-центра. Показываем вам этот отрывок. Также мы поговорили с очевидцами происшествия и хозяйкой автомобиля. Они рассказали, как всё произошло. Хронологию происшествия можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.
На месте дежурил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — он заснял момент, когда автомобили доставали из ямы. Посмотрите на его кадрах, как работали спасатели, сотрудники Сибирской генерирующей компании и полиция.