«Мало верю в происходящее»: владелицы провалившихся в кипяток машин на Фрунзе рассказали об ущербе

— Это машина моего мужа, мы сегодня поменялись с ним автомобилями, так как он повез мой новый автомобиль на автомойку. «Тойота» хотя бы не такая дорогая. Она не подлежит восстановлению, сейчас ее эвакуатор везет на место парковки на охранную территорию. Добрый какой-то человек подошел ко мне и дал номера страховой компании СОГАЗ, которая как раз страховала бизнес-центр и прилегающую к нему территорию, в том числе и парковки, и телефон ЖКХ по дорогам — что-то связанное с управлением дорог. Мы экстренно вызвали независимых экспертов. Эксперт оценил машину как неподлежащую восстановлению, — рассказала Елена.

Елена уточнила, что на данный момент документов, подтверждающих факт невозможности восстановления автомобиля у нее нет — для их подготовки потребуется около трех дней.

Женщина уточнила, что теперь она с мужем будет обращаться в страховую компанию СОГАЗ, а затем возьмут справку с подтверждением о том, что случай с провалом их машины под асфальт был:

— У нас автомобиль недорогой — СГК будет дешевле заплатить нам, чем адвокатам, чтобы судиться годами. Честно говоря, я пока мало верю в происходящее, но так бывает, оказывается. Не просто с посторонними, а с тобой.