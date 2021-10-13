Как вытаскивали автомобили из ямы с кипятком в Новосибирске — фоторепортаж НГС с улицы Фрунзе. 16 кадров

В Новосибирске два автомобиля вытащили из ямы с горячей водой
Сегодня днем, 13 октября, в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги: красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов.
На месте дежурил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его кадрах, как работали спасатели, сотрудники «Сибирской генерирующей компании» и полиция.
Момент падения попал на видео камер ближайшего бизнес-центра. Показываем вам этот отрывок. Также мы поговорили с очевидцами происшествия и хозяйкой автомобиля. Они рассказали, как всё произошло. Хронологию происшествия можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.