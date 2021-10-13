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Как вытаскивали автомобили из ямы с кипятком в Новосибирске — фоторепортаж НГС с улицы Фрунзе. 16 кадров

На месте до сих пор устраняют последствия происшествия

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Машины пролежали в яме с грязью и водой около двух часов

Машины пролежали в яме с грязью и водой около двух часов

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В Новосибирске два автомобиля вытащили из ямы с горячей водой

Сегодня днем, 13 октября, в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги: красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов.

На месте дежурил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его кадрах, как работали спасатели, сотрудники «Сибирской генерирующей компании» и полиция.

Как сообщили сотрудники бизнес-центра «На Фрунзе», который находится рядом с местом происшествия, автомобили начали проваливаться около 13:37

Как сообщили сотрудники бизнес-центра «На Фрунзе», который находится рядом с местом происшествия, автомобили начали проваливаться около 13:37

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Когда асфальт только начал проваливаться, в яму одним колесом заехал серебристый «Лексус». Водителю удалось отъехать, и машина не упала вниз

Когда асфальт только начал проваливаться, в яму одним колесом заехал серебристый «Лексус». Водителю удалось отъехать, и машина не упала вниз

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В СГК сообщили, что инцидент случился из-за прорыва на магистральном теплопроводе. В 21 доме и трех больницах отключили отопление. Повреждения планируют устранить до утра <nobr class="_">14 октября</nobr>

В СГК сообщили, что инцидент случился из-за прорыва на магистральном теплопроводе. В 21 доме и трех больницах отключили отопление. Повреждения планируют устранить до утра 14 октября

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Кроме энергетиков на месте дежурили сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы и МЧС

Кроме энергетиков на месте дежурили сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы и МЧС

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Оба автомобиля получили повреждения. На снимке видно, что у «Тойоты» немного разбита передняя часть. СГК обещает компенсировать ущерб

Оба автомобиля получили повреждения. На снимке видно, что у «Тойоты» немного разбита передняя часть. СГК обещает компенсировать ущерб

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Сначала в яму упал красный автомобиль, затем — серый. На месте быстро собралась толпа людей, которые наблюдали за происходящим

Сначала в яму упал красный автомобиль, затем — серый. На месте быстро собралась толпа людей, которые наблюдали за происходящим

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На перекресток пригнали крупную технику, чтобы вытащить автомобили. Участок оградили, и очевидцы не могли подойти к месту провала

На перекресток пригнали крупную технику, чтобы вытащить автомобили. Участок оградили, и очевидцы не могли подойти к месту провала

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Первым спасатели вытащили «Ниссан». Для этого к автомобилю привязали тросы

Первым спасатели вытащили «Ниссан». Для этого к автомобилю привязали тросы

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Машину доставали из ямы краном около двух минут

Машину доставали из ямы краном около двух минут

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Кран поднял «Ниссан» над поверхностью, а энергетики и спасатели тянули его за трос, привязанный к колесу, чтобы передвинуть авто дальше от ямы

Кран поднял «Ниссан» над поверхностью, а энергетики и спасатели тянули его за трос, привязанный к колесу, чтобы передвинуть авто дальше от ямы

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Серую «Тойоту» доставали таким же способом

Серую «Тойоту» доставали таким же способом

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Людей попросили отойти на несколько метров назад

Людей попросили отойти на несколько метров назад

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После извлечения машина покатилась в сторону тротуара, но ее удалось остановить и развернуть

После извлечения машина покатилась в сторону тротуара, но ее удалось остановить и развернуть

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Задняя часть «Тойоты» была в грязи

Задняя часть «Тойоты» была в грязи

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На месте остались сотрудники СГК, которые устраняют дефект

На месте остались сотрудники СГК, которые устраняют дефект

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Момент падения попал на видео камер ближайшего бизнес-центра. Показываем вам этот отрывок. Также мы поговорили с очевидцами происшествия и хозяйкой автомобиля. Они рассказали, как всё произошло. Хронологию происшествия можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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