Как вытаскивали автомобили из ямы с кипятком в Новосибирске — фоторепортаж НГС с улицы Фрунзе. 16 кадров

Сегодня днем, 13 октября, в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги: красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов.

На месте дежурил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его кадрах, как работали спасатели, сотрудники «Сибирской генерирующей компании» и полиция.