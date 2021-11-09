Жизнь с плесенью: новосибирцы показали, как выглядит жилье в скандальной новостройке — цены доходят до 133 тысяч за квадрат

«Заботливо подготовленные бетонные подушечки для детей»

Своей формой дом на Тульской напоминает колодец: здание переменной этажности похоже на круг с «прорезью» для въезда во двор. Попасть сюда можно и через проезды, которые проходят внизу. Во дворе и с внешней стороны есть места для парковки и детская площадка. Последняя — одна из причин недовольства жильцов.



— На детской площадке — заботливо подготовленные бетонные подушечки для детей, неровная поверхность, чтобы, если ребенок шел и запнулся, четко лбом приложился. Они о нас позаботились, обернули ее ленточкой. А мы из детского сада с дочкой возвращаемся, а она домой не пойдет, пока не скатится, — рассказывает местная жительница Ирина Сидорова, которая купила квартиру на Тульской в начале 2020 года.

