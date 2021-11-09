Жизнь с плесенью: новосибирцы показали, как выглядит жилье в скандальной новостройке — цены доходят до 133 тысяч за квадрат

В новосибирской новостройке обнаружили черную плесень на потолке
В октябре прошло полгода с момента сдачи в эксплуатацию долгостроя на улице Тульской, 80 в Кировском районе. Окончания работ ждали 14 лет, за это время на объекте сменились несколько застройщиков. В 2007 году им было ООО «Социальный жилищный комплекс». Через два года стройка остановилась, и в 2012 году возводить дом пришла компания «Баутехник-Т», которая заключила договор на окончание работ с ООО СК «СМУ-9». В это время дольщики устраивали голодовки и выходили на митинги. Дом сдали в эксплуатацию в апреле 2021 года, через несколько месяцев люди начали получать ключи. НГС посетил долгострой после того, как в него заселилась часть жильцов — рассказываем, что там происходит и с какими проблемами им приходится бороться.
Сколько здесь стоит жилье
Дом на Тульской, 80 находится примерно в 25 минутах ходьбы от площади Маркса. По данным сервиса «Яндекс.Карты», добраться сюда на машине без пробок можно за 8–11 минут. Цены на жилье начинаются с
«Заботливо подготовленные бетонные подушечки для детей»
Своей формой дом на Тульской напоминает колодец: здание переменной этажности похоже на круг с «прорезью» для въезда во двор. Попасть сюда можно и через проезды, которые проходят внизу. Во дворе и с внешней стороны есть места для парковки и детская площадка. Последняя — одна из причин недовольства жильцов.
— На детской площадке — заботливо подготовленные бетонные подушечки для детей, неровная поверхность, чтобы, если ребенок шел и запнулся, четко лбом приложился. Они о нас позаботились, обернули ее ленточкой. А мы из детского сада с дочкой возвращаемся, а она домой не пойдет, пока не скатится, — рассказывает местная жительница Ирина Сидорова, которая купила квартиру на Тульской в начале 2020 года.
На детской площадке действительно лежит жесткое покрытие из мелкого гравия, спуск с горки резко подходит к земле, а между стенками песочницы и землей есть пустое пространство — через него песок может высыпаться наружу. Еще одна небольшая площадка есть за пределами «колодца», на ней такая же проблема с песочницей, а рядом с местом для детских игр находится канализационный люк.
У одного из подъездов, по словам жителей, во время дождя собирается вода, которая поднимается на несколько сантиметров над землей. Рядом со входом в дом укладывают паллеты, чтобы можно было зайти внутрь и не замочить ноги.
По самому подъезду, куда корреспонденты зашли с Ириной, можно догадаться, что строительство и ремонт закончили недавно: лифты изнутри обшиты ДСП, на которых написаны номера электриков, сантехников и других специалистов по ремонту.
На верхних этажах не обшиты потолки, а на стенах можно увидеть странные пятна от штукатурки или краски. Двери, которые закрывают выход на общие балконы, сделаны из тонкого дерева и неплотно закрываются. Через щели между ними и полом чувствуется, как холодный воздух попадает в подъезд. Из-за этого жильцы опасаются, что лифты перестанут работать в морозы.
— Пожарные двери — это вообще песня. По десять раз на день их закрываю. Управляющая набивает линолеум, чтобы хоть как-то всё держалось. А так, они постоянно открытые. Есть только одна батарея, которая отапливает эту часть, — рассказала Ирина Сидорова.
По словам Вадима Гриценко, директора управляющей компании «Сибирские просторы», для дверей также заказали пружины, которые помогут держать их закрытыми. Однако это решение — временное. Как вопрос будут решать дальше, пока неизвестно.
«Холода встретили с ледяными батареями»
Ирина купила трехкомнатную квартиру на Тульской в марте 2020 года. Она заплатила за нее
— Те деньги, которые были отложены на ремонт, уже закончились, потому что цены выросли. По дурости продала мамину квартиру и купили ей в этом же доме. Сами живем на
В квартире на пятом этаже стала появляться плесень на потолках. Женщина полагает, что грибок образовался из-за неправильной схемы прогрева квартиры.
Для старшей дочери на пятом этаже отремонтировали одну из комнат, девочка ночует там. Если всматриваться, то можно увидеть, что стена там неровная. Ремонт в других комнатах пока не удалось закончить.
Проблемой женщина также назвала перебои с отоплением и горячей водой. По словам Ирины, практически всё лето ее не было:
— Нас в комнате четверо, мы обогреватель включаем, если замерзаем. Первые холода встретили с ледяными батареями. Всё лето — холодная вода.
Директор управляющей компании объяснил, что летом в доме сломались повысительные насосы, и из-за этого горячая вода с перебоями поступала в квартиры, особенно те, которые находятся на верхних этажах.
— По гарантии претензию застройщику написали, они насосы сделали. Поработав какое-то время, снова вышли из строя. У нас всего четыре их стоит, летом из строя выходили три. Сейчас отремонтировали, но какие-то запчасти еще идут. По новым проектным решениям стоят эти насосы. Нормальные, импортные насосы, но почему они выходят из строя, трудно сказать — это техника. Застройщик их ремонтирует, всё зависит от срока поставки. В период пандемии всё затормозилось. На сегодняшний день работают все, но нет резервных, — говорит Вадим Гриценко.
Горячую воду для дома готовят на центральном тепловом пункте, который находится рядом с Тульской, 80. По данным специалистов СГК, за период с 1 июня по 10 сентября температура воды, которую подводили к ЦТП, составляла 54–64 градуса.
— На часть дней без горячей воды пришлись двухнедельные гидравлические испытания. В ряде случаев снижение температуры может быть связано с нашими отключениями для устранения дефектов. К сожалению, эта зона нередко попадает под ухудшенные параметры теплоснабжения. Горячая вода для этого дома готовится на ЦТП, который обслуживает теплосетевая компания «ЭСК», — пояснили НГС в пресс-службе СГК.
Корреспондент НГС позвонил по номеру приемной, указанному на сайте ООО «ЭСК». По нему никто не ответил. Мы направили письменный запрос в компанию, на момент публикации ответ не поступил.
Что говорит подрядчик
По данным сайта СК «СМУ 9», компания подписала договор генерального подряда на достройку ЖК «На Тульской» в 2017 году. НГС позвонил в компанию, чтобы задать вопросы по претензиям жителей.
По данным сервиса «Контур.Фокус» ООО «Баутехник-Т» прекратила деятельность путем реорганизации в 2018 году. Фирма «СМУ 9» была зарегистрирована в 2016 году. Директор организации — Вадим Кек. В конце 2020 года выручка компании составила 454,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 169 тысяч.
— Всё смонтировано в соответствии с проектом, все насосы рабочие. Они ломались на стадии сдачи объекта, их по гарантии поменяли три или четыре месяца назад. А кто сказал, что двери должны были быть более плотными? Не могу подсказать по этому вопросу, всё смонтировано в соответствии с проектом и нормами. Мы не застройщики, мы — генподрядчики. Дом строится лет 16, там были блок-секции, которые уже были построены, когда мы зашли на стройплощадку. Я полагаю, что проблемы с вентиляцией именно в тех секциях, которые были построены до нас, — рассказал НГС представитель компании «СМУ 9».
В компании добавили, что по поводу проблем с вентиляцией жильцам стоит обращаться в управляющую компанию.
НГС направил запрос в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, чтобы выяснить, проводилась ли проверка работы ЦТП на Тульской и соответствуют ли пожарные двери в подъезде нормативам.
Качество новостроек часто вызывает вопросы. В октябре НГС рассказывал о доме, построенном по заказу ФСБ. Собственники возмутились качеством строительства: стены здания квартир и даже розетки покрываются льдом во время морозов. Обозреватель Илья Калинин изучил странную цепочку фирм, которая связана со строительством.
Что еще интересно почитать о недвижимости
После начала отопительного сезона в Новосибирске, когда в город пришли первые холода, не все жители дождались подключения тепла к своим домам. Например, жильцы квартир на Оловозаводской были вынуждены ходить по дому в обуви и теплой одежде. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала в этих квартирах — посмотрите в фоторепортаже, как люди пытались согреться.
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