Правительство отчиталось о завершении строительства 14-летнего долгостроя

В Новосибирске завершено строительство двух крупнейших долгостроев
В эксплуатацию введены одни из самых проблемных долгостроев Новосибирска — дома на
— Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено
Строительство домов на Тульской начали в 2007 году застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году фирма прекратила строительно-монтажные работы из-за финансовых проблем.
В 2012 году новым застройщиком стало ООО «
Дольщики на Тульской долгое время добивались внимания властей к их проблеме. Они часто устраивали пикеты и грозились голодовками.
В 2018 году Октябрьский районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительного холдинга «Неоград», которых обвиняли в обмане дольщиков жилого комплекса «Закаменский».