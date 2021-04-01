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Правительство отчиталось о завершении строительства 14-летнего долгостроя

Дольщики дома долго добивались внимания от властей: они выходили в пикеты и грозились голодовкой

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Дома на Тульской начали строить в 2007 году&nbsp;

Дома на Тульской начали строить в 2007 году 

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В Новосибирске завершено строительство двух крупнейших долгостроев

В эксплуатацию введены одни из самых проблемных долгостроев Новосибирска — дома на Тульской, 80 и 82. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

— Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн рублей. Это позволило окончательно решить вопрос с дефицитом средств и вводом домов в эксплуатацию, решены проблемы 691 обманутого дольщика, — цитирует пресс-служба замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

Строительство домов на Тульской начали в 2007 году застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году фирма прекратила строительно-монтажные работы из-за финансовых проблем.

В 2012 году новым застройщиком стало ООО «Баутехник-Т». Они откорректировало проектную документацию и возобновило строительство. В июне 2016 года строительство домов вновь остановилось из-за конфликта с генеральным подрядчиком ООО «СтройЦентр». После долгих судов новым генеральным подрядчиком по достройке объектов с 2018 года стало ООО СК «СМУ 9».

Дольщики на Тульской долгое время добивались внимания властей к их проблеме. Они часто устраивали пикеты и грозились голодовками.

В 2018 году Октябрьский районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительного холдинга «Неоград», которых обвиняли в обмане дольщиков жилого комплекса «Закаменский».

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долгостроиправительство
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