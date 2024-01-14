«Мы замерзаем»: в Новосибирске в десятках домов на левом берегу нет отопления уже четвертый день

В десятках домов в Новосибирске до сих пор не подключили отопление после аварии 11 января. В редакцию НГС поступило множество сообщений от жителей, у которых в квартирах холодно. Корреспонденты собрали адреса, на которые пожаловались жители, на одной карте.
— Четвертые сутки пошли! Помогите, пожалуйста, придать огласке! ЖЭУ заявки принимает, но толку нет! Звонили в мэрию, но там нет возможности повлиять на УК. А все остальные инстанции в выходные отдыхают, а мы замерзаем! — написала жительница Екатерина.
— В продолжение истории про коммунальный ад на левом берегу — есть много домов, которые нужно «перезапускать» вручную, сбрасывать воздух с труб. Но наши заявки по номерам Службы заказчика, 051 и 112, игнорируются. Мы 4-е сутки без отопления, хотя по данным СГК числимся «запущенными». Поскольку сейчас выходные — ни инспектора, ни прокурора вызвать не получается, дежурные говорят в понедельник приезжать заявления писать. В общем, крик беспомощности. В доме одни пенсионеры, старшей 98 лет, — написала жительница Серафимовича, 25.
Многие жители обращают внимание, что дозвониться куда-либо сложно. Как написала читательница на почту НГС, у нее по адресу Ватутина, 15/1 в квартире 10 градусов.
— С ночи 11 января четвертый день наш дом без отопления. Температура в квартирах от 3 до 13 градусов. И это на улице около 0. К завтрашнему дню, по прогнозам, ожидается минус 20. Последствия для нашего дома и для его жильцов могут быть катастрофическими, — рассказывает о ситуации житель Новосибирска.
— Дали отопление на полдня и опять отключили. Никуда не дозвониться. Ребенок дома мерзнет. Боюсь, что включу обогреватель и отключат свет, — поделилась жительница Ватутина, 5 Наталья.
Причины многие называют разные, но жители пишут в разные органы, в управляющие компании и СГК.
— Написали жалобы в ГЖИ и прокуратуру Новосибирской области. А вот в Следственный комитет и президенту не можем написать, так как сайты не работают, — отметила Дина.
Где-то всё-таки проблема решилась. Например, в месте аварии на Плахотного отопление дали.
— У нас, в месте аварии, на Плахотного, отопление дали, несколько раз перезапускали, постепенно появилось тепло во всех комнатах, — рассказала читательница НГС.
Но не во всех домах — читатели сообщили, что на Плахотного, 13 и 15 отопления нет.
В СГК 12 января сообщили, что обеспечили достаточные параметры для запуска и стабильной работы систем отопления домов левобережья. В большей части домов управляющие компании перезапустили систему отопления, но где-то понадобился перезапуск.
В ночь на 11 января в Новосибирске произошла одна из крупнейших коммунальных аварий последних лет. Мы вели онлайн-хронику событий, связанных с коммунальным коллапсом левобережья.