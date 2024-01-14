«Мы замерзаем»: в Новосибирске в десятках домов на левом берегу нет отопления уже четвертый день

Обновлено



В СГК прокомментировали последствия аварии.



— По нашим данным, управляющие компании выполнили перезапуски систем теплоснабжения в домах левобережья вчера, 13 января, к 22:00. Из ряда домов к нам начали поступать жалобы на то, что отдельные стояки все еще не работают, в результате не во всех комнатах есть тепло. В этих случаях требуются дополнительные перезапуски – до тех пор, пока проблема не будет решена. — рассказали в пресс-службе СГК.