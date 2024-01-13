«Греемся от плиты с горячими кастрюлями»: в десятках домов левобережья три дня нет отопления

В редакцию НГС третий день поступают об отсутствии тепла в десятках домов левобережья Новосибирска. Читатели утверждают, что с момента коммунальной аварии на Пархоменко им так и не восстановили отопление.
— В квартире одна батарея теплая, остальные три ледяные. Такая же ситуация у соседей по площадке, только у них ни одной теплой батареи. Люди замерзают в собственных квартирах. У нас, например, в зале сейчас 18 градусов, а в спальне 13, — сообщает Анна из Пермитина, 12.
Читатели сообщают об отсутствии тепла в домах на проспекте Карла Маркса, улице Комсомольская, Карла Маркса, Серафимовича, Спортивная, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Титова и других. При этом некоторые новосибирцы оговариваются, что часть батарей начала теплеть, а где-то подачу сегодня восстановили.
— Троллейная, 18: в 9 утра запустили тепло, — сообщает Анастасия.
В СГК прокомментировали ситуацию к полудню.
— 12 января мы обеспечили достаточные параметры для запуска и стабильной работы систем отопления домов левобережья. Далее к работе подключились управляющие организации. По нашим данным, на утро 13 января, УК перезапустили системы отопления основной части многоквартирных домов, которые находились в контуре пониженных параметров. В отдельных домах требуется повторный перезапуск систем отопления, так как возникли воздушные пробки и другие проблемы. Например, производится перезапуск систем отопления двух домов на Чемской, дома на Зорге, единичных домов на Котовского, К. Маркса, Блюхера и других улицах, — заявили в СГК.
Напомним, в ночь на 11 января в Новосибирске произошла одна из крупнейших коммунальных аварий последних лет. Без отопления остались минимум 237 объектов. Мы вели онлайн-хронику событий, связанных с коммунальным коллапсом левобережья.