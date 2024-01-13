«Греемся от плиты с горячими кастрюлями»: в десятках домов левобережья три дня нет отопления

— В квартире одна батарея теплая, остальные три ледяные. Такая же ситуация у соседей по площадке, только у них ни одной теплой батареи. Люди замерзают в собственных квартирах. У нас, например, в зале сейчас 18 градусов, а в спальне 13, — сообщает Анна из Пермитина, 12.

