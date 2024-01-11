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Авария в непогодуРепортаж

«Парило с вечера»: темнота и ледяной плен — репортаж с места масштабной аварии, которая в мороз оставила без тепла тысячи людей

Многие горожане проснулись ранним утром от холода, другие — от странного грохота в трубах

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Люди не могли перебраться через огромные лужи

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В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 11 января произошла серьезная коммунальная авария. В результате без тепла, горячей воды, а где-то и без света остались сотни домов левобережья, жители не могли дозвониться до службы системы жизнеобеспечения. Некоторые школы из-за происшествия перевели на дистант. На месте весь день работают сотрудники СГК и следователи — в СУ СКР по Новосибирской области и в областной прокуратуре инициировали проверки. Корреспондент НГС побывала в зоне коммунальной аварии, пообщалась с жителями и выяснила, как они переживают ЧП и что делают, чтобы не замерзнуть.

«Темнота, пар, не пройти»

Многие жители левого берега проснулись ранним утром 11 января не по будильнику, а от холода. Отопление отключили в жилых домах Кировского и Ленинского районов. Порыв произошел в районе улиц Пархоменко, Троллейной, Демьяновской и Пермской. О том, что там произошла крупная коммунальная авария, догадаться было не трудно — по характерным клубам пара повсюду. В пару здесь утопало буквально все: автомобильные дороги, трамвайные рельсы, пешеходные зоны, люки. На перекрестке Пархоменко и Троллейной арт-объект «Чайная пара» или «Внутри тепло», который сотрудники СГК установили на парящей теплокамере, парил так, что, казалось, может погрузить в туман весь район.

При повороте на Демьяновскую все выглядело, как в знаменитом фильме ужасов «Сайлент Хилл». Улицу перегородили для проезда, на месте дежурили сотрудники ГИБДД, в клубах пара смутно просматривались аварийные бригады, которые в резиновых сапогах работали на объекте, и огромное озеро, образовавшееся с ночи из-за ЧП.

Жители левого берега с самого утра ходили по улицам, заполненным паром

Жители левого берега с самого утра ходили по улицам, заполненным паром

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Чуть дальше собрались шокированные люди: стоят по одну сторону берега «аварийного озера» и не знают, как перебраться на другую. Они в растерянности, но не напуганы. Компания из женщины и двух мужчин с любопытством поглядывают на дорогу, которая превратилась в непроходимую реку. Мужчина снимает все на камеру.

— Вот стоим, не знаем, как на другой берег перебраться. Нам туда надо, — рассказал один из мужчин в группе, представившись Сергеем. — Проснулись ночью от того, что стало холодно. Года 4 назад в районе парка Кирова такая же была авария примерно.

Пенсионерка Вера Васильевна живет в торцевой квартире. По словам женщины, у нее и так никогда не бывает жарко, а из-за коммунальной аварии, волнуется она, станет еще хуже.

— Как тут не беспокоиться и не мерзнуть? А тем более у меня вообще торцевая квартира — представьте, оно без того-то по швам всё несёт, дует, а тут авария большая. Я в 5 утра встаю, проснулась сегодня — уже все батареи отключены. В 8 из дома вышла — вокруг уже кошмар: темнота, пар, ни пройти, ни проехать. Мне сказали, что надо обойти. Я пошла той стороной, и там уже всё перекрыто, — рассказала Вера Васильевна.

По мнению местных жителей, прорыв случился за домом на Троллейной,14

По мнению местных жителей, прорыв случился за домом на Троллейной,14

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Женщина также добавила, что накануне заметила, что колодцы неподалеку стали парить сильнее, но сотрудники ЖЭУ не реагировали на происходящее.

— Часа 4 дня было, уже пар шел. Я думаю, уже тогда что-то там прорвало. Я еще удивилась, что сотрудникам ЖЭУ не надо ничего. Никто на месте не работал, — утверждает сибирячка.

Николай Михайлович не успел замерзнуть, а о ЧП узнал, только когда вышел гулять с собакой. Он оптимистично заверил, что в случае, если станет замерзать, разожжёт неподалёку от дома костер.

Жительница левобережья Валентина говорит, что устала от постоянных коммунальных аварий. На ночь она открыла форточку, в 2–3 часа ночи услышала треск в батареях, а утром проснулась от жуткого холода.

— Такие деньги платим за то, что мерзнем. Кошмар какой-то, — возмутилась она.

Автомобили в плену

Многие горожане опоздали на работу — просто не смогли добраться до своих машин

Многие горожане опоздали на работу — просто не смогли добраться до своих машин

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Многие автомобилисты тоже шокированы: их машины стоят в воде, и как к ним пробраться, люди не знают. Некоторые из-за этого опоздали на работу, кто-то вынужден был отменить планы.

— Сейчас стою вот, думаю, как на работу выезжать. Ни с одной стороны не выехать, ни с другой, — говорит жительница Троллейного Галина. — Мне подруга в 7 утра написала про аварию, она живет в соседнем доме. Собралась выехать на работу, и не смогла — у нее машинка совсем маленькая. Я во вторую смену в 11 больнице работаю. Думала, к тем порам откачают воду, но не откачивает никто ничего. Надеюсь, на работе будут какие-нибудь генераторы стоять.

Женщина рассказала, что пока в квартире у нее тепло — чугунные батареи остывают медленно. Если все же станет холодно, она планирует закрыться в одной комнате и включать сразу два обогревателя.

Некоторые с самого утра отправились в магазины за обогревателями

Некоторые с самого утра отправились в магазины за обогревателями

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Жительница микрорайона Римма проснулась из-за многочисленных сообщений в домовом чате: люди присылали фотографии и видеозаписи, и сибирячка ужаснулась. Ее автомобиль не затопило, хотя в паре метров от нее, судя по всему, был потоп: посреди дороги валяются огромный матрас, новогодняя елка и куча мусора. Видимо, потоками воды размыло рядом расположенную мусорную площадку. Повсюду — грязь и каша.

— Сейчас температура в квартире заметно падает, у меня еще и обогревателя нет. Сейчас поеду в магазин за обогревателем, а пока духовку включили — с ее помощью и отогреваемся. Сейчас обогреватель купим — полегче будет, — говорит Римма.

Местный житель Анатолий усердно трет свой автомобиль, отскребая куски замерзшей грязи. По его словам, в 12 ночи он припарковал его возле дома на Троллейной, 14, и машина была чистая. Именно тут, во дворе, уверен он, ночью произошла авария и «рванула вода».

— Вот, из этой дырки вода выскочила, — указывает сибиряк на колодец, из которого выходят клубы пара. — Хорошо, что все целое — стекла, кузов не пострадали. Буду отмывать, — вздыхает Анатолий и заводит мотор.

Автомобили возле места прорыва теплотрассы залило водой и засыпало грязью

Автомобили возле места прорыва теплотрассы залило водой и засыпало грязью

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Еще одна сибирячка Мария на нервах: женщине нужно было срочно ехать по делам, но машина оказалась в водном плену. Она не почувствовала холод в квартире, а когда в 7 утра вышла на улицу, чтобы завести авто, увидела последствия и оказалась шокирована.

— Пока вода не уйдет, не знаем, что будет. И вообще сами не знаем, что делать. Может, думаем, найти владельца ближайшего автомобиля, и как-то через него добраться к моей, — рассуждает женщина.

К середине дня коммунальщики достали прорвавшуюся трубу — ей уже полвека, рассказали в СГК. Хронику коммунального ЧП мы собрали в одном видео, а все связанные с ним материалы выделили в отдельный сюжет.

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СГККоммунальная аварияТроллейный жилмассивПрорыв теплотрассы
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