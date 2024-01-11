«Парило с вечера»: темнота и ледяной плен — репортаж с места масштабной аварии, которая в мороз оставила без тепла тысячи людей

Пенсионерка Вера Васильевна живет в торцевой квартире. По словам женщины, у нее и так никогда не бывает жарко, а из-за коммунальной аварии, волнуется она, станет еще хуже.



— Как тут не беспокоиться и не мерзнуть? А тем более у меня вообще торцевая квартира — представьте, оно без того-то по швам всё несёт, дует, а тут авария большая. Я в 5 утра встаю, проснулась сегодня — уже все батареи отключены. В 8 из дома вышла — вокруг уже кошмар: темнота, пар, ни пройти, ни проехать. Мне сказали, что надо обойти. Я пошла той стороной, и там уже всё перекрыто, — рассказала Вера Васильевна.