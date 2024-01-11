Моря на улицах, проблемы в больницах и уголовное дело — хроника новосибирского коммунального ЧП в одном видео

В ночь на 11 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария — без тепла остались больше 200 многоэтажных домов на левом берегу. Несколько улиц затопило водой, люди не могли выйти из подъездов, а машины превратились в плавсредства. В этом видео мы рассказываем хронику событий. Школьников отправили на дистант, а больницы отложили операции, назначенные в этот день, и ограничили прием экстренных пациентов.
В СГК сообщили, что поврежденная труба была проложена в 1974 году. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фамилии предполагаемых виновников пока никто не называет.
Коммунальщики обещают дать отопление к вечеру. По прогнозам синоптиков, в конце дня температура воздуха опустится до -25 градусов. Жители домов, оставшихся без отопления, запасаются обогревателями. В этом видео новосибирцы не скрывают эмоций от случившегося. НГС следит за тем, что происходит на месте коммунальной аварии. О том, как разворачиваются события, читайте в онлайн-трансляции.