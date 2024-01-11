Моря на улицах, проблемы в больницах и уголовное дело — хроника новосибирского коммунального ЧП в одном видео

В ночь на 11 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария — без тепла остались больше 200 многоэтажных домов на левом берегу. Несколько улиц затопило водой, люди не могли выйти из подъездов, а машины превратились в плавсредства. В этом видео мы рассказываем хронику событий. Школьников отправили на дистант, а больницы отложили операции, назначенные в этот день, и ограничили прием экстренных пациентов.

