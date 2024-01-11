Как выглядит 50-летняя труба, которую прорвало ночью, — дырявые фото с места коммунального ЧП

Фотокорреспондент НГС сфотографировал 50-летнюю трубу, из-за которой произошла коммунальная авария в Ленинском районе Новосибирска. Из-за прорыва трубы теплоснабжение отключили в более 100 домов, позже количество домов сократилось до 68.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники СГК. По данным компании, труба, которая повредилась, была проложена в 1974 году.
Сегодня ночью в 01:38 от диспетчера НТСК поступила информация о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 01:40 — об изливе воды по улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии. В первые минуты прорыва новосибирцы слышали странный шум от батарей, звук был из-за того, что вода сливалась в поврежденный участок.
После случившейся аварии следователи возбудили уголовное дело. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пока нет подозреваемых — дело завели в отношении неустановленных лиц (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Завершить все работы по устранению аварии должны до 20:00 — 21:00, говорят в СГК. Журналисты НГС следят за событием в режиме онлайн.