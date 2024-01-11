«Что за уроды по стоякам в 2 часа ночи стучат»: в СГК объяснили, почему в домах стоял шум в начале аварии

В СГК объяснили, почему в ночь на 11 января новосибирцы слышали странный шум от батарей во время коммунальной аварии.

— Дефект образовался, вода начала сливаться в повреждение, в этот момент и был характерный звук батарей, — рассказал главный инженер теплосетевого подразделения СГК Сергей Срыбных.