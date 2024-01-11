«Что за уроды по стоякам в 2 часа ночи стучат»: в СГК объяснили, почему в домах стоял шум в начале аварии

В СГК объяснили, почему в ночь на 11 января новосибирцы слышали странный шум от батарей во время коммунальной аварии.
— Дефект образовался, вода начала сливаться в повреждение, в этот момент и был характерный звук батарей, — рассказал главный инженер теплосетевого подразделения СГК Сергей Срыбных.
Ранее в мэрии сообщили, что ночью в 01:38 от диспетчера НТСК поступила информация о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 01:40 — об изливе воды по улице Плахотного, 72 и 107. Звуки от батарей жители левобережья заметили примерно в два часа ночи, об этом они рассказали и редакции НГС
— В подвале дома на Титова, 13 / Серафимовича, 1 стучали по трубам. Словно что-то ремонтировали. Утром обнаружилось, что в кранах только ледяная вода и такие же батареи. Дозвониться до 051 было невозможно: никто не брал трубку. На муниципальном сайте «Системы жизнеобеспечения города» дом в списках отключенных не числился. В 11:30, в доме всё еще нет отопления и горячей воды, и он всё еще на этом сайте не был внесен в список отключенных объектов, — писал читатель НГС.
— Проснулся ночью, потому что плохо спал. Услышал, что трубы отопления как-то странно потрескивают. Было холодно и я включил батарею (у нас краны), тогда батарея буквально затрещала. Вероятно, по трубам шли какие-то напряжения. Никогда такого не слышал. Потом стихло, но тепло ушло, — рассказал об аварии читатель НГС.
— Я-то думала, что за уроды по стоякам в 2 часа ночи стучат, — объяснил читатель НГС.
Житель дома на улице Костычева, 20 Сергей прислал НГС видео, на котором слышны звуки от батарей. Кажется, что по ним кто-то стучит. Такой шум мужчина услышал примерно в 2:00.
После случившейся аварии следователи возбудили уголовное дело. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пока нет подозреваемых — дело завели в отношении неустановленных лиц (ч. 1 ст. 238 УК РФ). ЧП парализовало работу медицинских учреждений, жители не могли выйти из подъездов.
НГС следит за тем, как левобережье справляется с крупной аварией, в режиме онлайн.