Натяжной потолок не выдержал потока воды: новосибирские многоэтажки затопило кипятком из-за разрыва труб — кадры с места аварий

Жители Новосибирска сообщили, что днем 14 января сразу в нескольких многоэтажках произошли потопы после подключения отопления в домах. По словам жильцов, из-за прорыва труб, кипяток залил квартиры и подъезды.
Как рассказала жительница дома 221 на улице Зорге Светлана, после коммунальной аварии на улице Пархоменко их дом подключили к отоплению лишь спустя двое суток. Однако, по словам женщины, за это время трубы успели перемерзнуть из-за чего произошел разрыв труб на втором этаже.
— У наших соседей сверху, вероятно, от этой подачи рвануло трубу. Сантехник смог перекрыть воду только спустя два с половиной часа. Кроме нас, соседей сверху, пострадали еще соседи рядом с нами, многодетная семья. Но на данный момент они уехали к родственникам, так как жить теперь здесь невозможно, — рассказала женщина.
Как отметила женщина, из-за того что вода с верхних этажей начала затапливать ее квартиру, у нее лопнул натяжной потолок.
В ООО УЖК «Кировская», которая обслуживает дом, на звонок корреспондента никто не ответил.
Похожая ситуация произошла и на Плахотного, 11. Там по словам местной жительницы Екатерины, разорвало трубу в подъезде на
— Вроде как еще разорвало трубы и в подвале. Сейчас приехали ребята из управляющей компании, перекрыли отопление, сказали, что ледовые пробки образовались, поэтому они не могут запустить отопление, — рассказала Екатерина Тимофеева.
Журналисту НГС также не удалось дозвониться в ООО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района», которое обслуживает дом.
А на Оловозаводской, 1/2, после разрыва труб в девятом подъезде вода затопила двор. Как сообщила читательница НГС Виктория, авария произошла в 15:30.
— У нас из-за аварии на Пархоменко не было отопления. Сегодня начали подключать и в девятом подъезде между первым и вторым этажом. Зайти и выйти из подъезда невозможно. Вода хлещет в разные стороны. Коммунальщиков пока нету, — отметила сибирячка.
В управляющей компании «Спас-дом» также не ответили на звонок журналиста.
Корреспондент НГС передал информацию о коммунальных авариях в СГК, специалисты взяли ситуацию на контроль.
Ранее в редакцию НГС поступило множество сообщений от жителей, у которых в квартирах холодно. Корреспонденты собрали адреса, на которые пожаловались жители, на одной карте.