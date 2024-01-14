Натяжной потолок не выдержал потока воды: новосибирские многоэтажки затопило кипятком из-за разрыва труб — кадры с места аварий

Корреспондент НГС передал информацию о коммунальных авариях в СГК, специалисты взяли ситуацию на контроль.



Ранее в редакцию НГС поступило множество сообщений от жителей, у которых в квартирах холодно. Корреспонденты собрали адреса, на которые пожаловались жители, на одной карте.

