«Не должно так лихорадить город»: сколько домов замерзают сегодня в Новосибирске — с аварии прошло 4 дня

— Есть проблема завоздушивания системы, при сливе домов в теплотрассах образовался воздух, приходится перезапускать, — рассказал Клемешов.

Губернатор Андрей Травников оказался недоволен тем, что при локальном прорыве на сетях пострадало два крупных района, он уверен, что такого быть не должно. Он потребовал в течение недели завершить расследование причин аварии.

— Не должно из-за одного прорыва так лихорадить город. Нужно разобраться, в чем причина: или это критичный недостаток системы теплоснабжения, который в предыдущие годы не устранили, или это неправильные действия персонала в ходе инцидента, — заявил губернатор. — Почему у вас в городе не сработал режим повышенной готовности, ни управляющие компании некоторые, ни администрации не смогли мобилизовать достаточное количество специалистов для устранения последствий.