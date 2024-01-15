«Не должно так лихорадить город»: сколько домов замерзают сегодня в Новосибирске — с аварии прошло 4 дня

Из-за крупной коммунальной аварии, которая произошла 11 января, ограничивали подачу теплоснабжения в 2482 многоквартирных домах. Сейчас работы по регулировке выполнены не до конца, жители около 260 домов замерзают. Вернуть тепло в большинство домов хотят до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщили министр ЖКХ региона Денис Архипов и врио мэра Олег Клемешов на оперативном совещании у губернатора.
— В зоне ограничения находились 2482 многоквартирных дома. Дефекты устранены в тот же день, система поставлена в рабочий режим с 01:00 12 января. С данного периода производились запуски и перезапуски абонентов. На сегодняшнее утро еще не завершена работа по внутренней регулировке домов. 260 заявок находятся в работе, — сообщил Денис Архипов.
По словам Олега Клемешова, в Ленинском районе увеличили в два раза количество бригад, сейчас над устранением последствий аварии работают 10 бригад, в Кировском районе привлекли дополнительно 4 бригады. До конца дня, отметил врио мэра, хотят вернуть тепло в большинство домов.
— Есть проблема завоздушивания системы, при сливе домов в теплотрассах образовался воздух, приходится перезапускать, — рассказал Клемешов.
Губернатор Андрей Травников оказался недоволен тем, что при локальном прорыве на сетях пострадало два крупных района, он уверен, что такого быть не должно. Он потребовал в течение недели завершить расследование причин аварии.
— Не должно из-за одного прорыва так лихорадить город. Нужно разобраться, в чем причина: или это критичный недостаток системы теплоснабжения, который в предыдущие годы не устранили, или это неправильные действия персонала в ходе инцидента, — заявил губернатор. — Почему у вас в городе не сработал режим повышенной готовности, ни управляющие компании некоторые, ни администрации не смогли мобилизовать достаточное количество специалистов для устранения последствий.
Глава региона также отметил, что горожанам должны сделать перерасчет, заместителю Сергею Сёмке он поручил следить за тем, чтобы у людей перерасчеты были сделаны без лишней переписки.
Авария произошла ночью на улице Плахотного, там прорвало
Из-за коммунальной аварии пострадали автомобили, часть школьников перевели на дистанционное обучение, а пациентов медицинских учреждений отправляли на другой берег. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, установлена уголовная ответственность) на неустановленных лиц.
НГС выяснил, что на левом берегу Новосибирска особенная система теплоснабжения: источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Поэтому один случай может парализовать почти весь берег.
За тем, как город переживал аварию, НГС следил в режиме онлайн.
Вчерашнее ЧП стало первым в 2024 году в Новосибирске, но не в России — и далеко не факт, что последним. НГС пообщался с экспертами, чтобы узнать, почему, несмотря на ежегодные ремонты, трубы в Новосибирске продолжают рваться. Люди четвертый день продолжают замерзать в своих домах.