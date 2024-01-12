«Теплосети будут рваться»: как Новосибирск мерзнет и тонет в коммунальных авариях и почему это закончится еще нескоро

В ночь на 11 января на магистральном теплопроводе на улице Пархоменко произошла крупная коммунальная авария. Без света и тепла остались больше сотни домов и 13 социальных объектов: школы, детсады и медицинские учреждения. Улицы залило водой, к ликвидации ЧП подключились не только коммунальщики, но и сотрудники МЧС, процесс взяла на контроль прокуратура, а следователи возбудили уголовное дело. ЧП стало первым в 2024 году в Новосибирске, но не в России — и далеко не факт, что последним. Мы узнали у экспертов, почему, несмотря на ежегодные ремонты, трубы в Новосибирске продолжают рваться, и вспомнили самые серьезные аварии с 2018 года.
Основной поставщик тепла в Новосибирске — компания «НТСК». По данным «Контур.Фокуса», компания создана в августе 2018 года. Конечные владельцы — АО «Сибирская Генерирующая компания» и АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Данных о том, кто является ее генеральным директором, нет. По итогам 2022 года компания заработала 10,4 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 314,7 миллиона рублей. Основная деятельность компании — передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
По данным сайта СГК, в структуру предприятия «НТСК» входят 5 районов тепловых сетей, служба насосных станций, электротехнический и автотранспортный цеха, служба испытаний и наладки режимов, оперативно-диспетчерская служба и другие производственные подразделения. Новосибирская теплосетевая компания имеет статус единой теплоснабжающей организации города.
Где тонко, там и рвется?
Несмотря на ремонт и проверки, происходящие каждое лето, трубы продолжают рваться, и каждую зиму город замерзает то тут, то там. Почему это происходит, НГС спросил у независимых экспертов Сергея Аверьяскина и Сергея Бухарова. Ответы вышли неутешительными: в ближайшие годы ситуация с теплоснабжением, по мнению обоих экспертов, не наладится.
Ситуация с теплосетями на левом берегу, говорит Сергей Бухаров, особенно сложная.
— Там целый комплекс причин. Не очень хорошая геология — соответственно, коррозия сетей идет быстрее, — объясняет эксперт. — Соединены зоны ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, и география там не очень простая, перепады высот и так далее. Кроме того, на левом берегу довольно много сетей, которые были проложены примерно в одно время, когда строились массивы — конец 60-х–начало 70-х. Можно даже найти сети, которые в конце 40-х годов проложены, и там очень непростая гидравлика.
Заменить километры старых, изъеденных коррозией труб одномоментно невозможно. Эксперт ОНФ Сергей Аверьяскин уверен, что главная причина этого — финансовая, и решить ее Новосибирск не сможет ни сам, ни при помощи области.
— На одном населении мы выехать не сможем. На производстве, которое раньше потребляло большую часть тепла, а люди по остаточному принципу платили, тоже — сейчас таких производств очень мало, — говорит Сергей Аверьяскин. — У теплотрасс же, о которых мы говорим, основной потребитель — социальные объекты: школы, больницы, бюджетные учреждения, многоквартирные дома, и с этого потребителя много денег не возьмешь.
— Текущий ремонт проблему не решает — это просто латание дырочек, устранение аварии, не более того. А те темпы, которыми ремонтные работы делают, — это вообще ни о чем, — уверен эксперт ОНФ. — Иначе как при помощи серьезного вмешательства и выделение серьезных средств из федерального бюджета мы эту проблему решить не сможем.
Но по мнению Сергея Бухарова, деньги СГК в ремонт вкладывает, и финансовый вопрос — далеко не единственный, когда речь идет о ремонте и замене теплосетей. Только решить остальные как минимум не менее сложно.
— Теплосети наши рвутся и будут еще рваться — такова, что называется, жизнь, — говорит Сергей Бухаров. — Да, сейчас их ремонтируют каждый год, но до этого [ремонтов] не было как минимум десятилетия. Сегодня все это невозможно за год сделать. Представьте, что сейчас начнут перекладывать в пять раз больше сетей, чем было переложено в минувшем 2023 году, — город просто встанет [в пробках].
В пример эксперт приводит соседний Красноярск: там за старые трубы взялись тоже около пяти лет назад, и лишь в прошлом году энергетики отчитались, что остановили старение систем теплоснабжения. А в Новосибирске коммуникации приблизительно в полтора раза длиннее, а кое-где находятся в худшем состоянии.
— Дальше возникает вопрос, как, например, найти грамотных подрядчиков, чтобы потом не пришлось через два года все переделывать. Речь идет о сложной системе, — подчеркивает Сергей Бухаров.
По его мнению, нынешняя авария на левом берегу — гораздо менее серьезная, чем например та, что произошла на Северо-Чемском жилмассиве в 2019-м. Пристальное внимание к ней вызвано в том числе ситуацией, которая произошла в начале января в Подмосковье.
Эффект Подольска: накажут ли новосибирских энергетиков за остывший левый берег
Каким бы серьезным ни был коммунальный коллапс 11 января в Новосибирске, его масштабы меркнут на фоне ЧП, произошедшего на новогодних каникулах в подмосковном Подольске. В ночь на 3 января 2024 года там произошла авария на котельной станции в микрорайоне Климовск, без тепла остались почти 200 жилых домов. По данным наших коллег из MSK1.RU, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов прокомментировал произошедшее лишь через сутки активных жалоб горожан, пообещав, что тепло вернется на следующий. день. 5 января чиновники действительно отчитались, что вернули тепло в дома — правда, люди этому очень удивились: на котельной Климовского специализированного патронного завода, который ее эксплуатирует, произошла новая авария, а квартиры продолжали остывать.
Жители Климовска вышли на главную площадь с требованием наказать виновных. Они рассказали, что пункт обогрева устроили в противоположной стороне города, где есть отопление, батареи в подъездах рвутся, а температура в квартирах уже снизилась до +10 градусов. При этом пока пикетчики стояли на улицах с плакатами, ими заинтересовались только журналисты и сотрудники полиции.
6 января о коммунальном ЧП наконец узнали федеральные власти, и в замерзающем Климовске ввели режим ЧС. Президент призвал национализировать котельную (а заодно и завод). За этим заявлением немедленно последовали возбуждение уголовного дела, а затем и арест предполагаемых виновников коммунального коллапса.
10 января Басманный суд в Москве избрал меру пресечения гендиректору Климовского специализированного патронного завода Игорю Кушникову и замглавы администрации Подольска Роману Рязанову, которых обвинили в превышении должностных полномочий, а также начальнику котельной завода Александру Чикову — его заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всех троих заключили под стражу до 9 марта 2024 года.
Будут ли уголовные последствия у новосибирской истории — вопрос открытый. Но уже утром 11 января следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и прокуратура сочла это решение законным. Это позволяет предположить, что в этот раз виновника ЧП хотя бы попробуют найти.
Санкция статьи 238 УК РФ, по которой возбудили дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Но когда в деле появятся подозреваемые подозреваемые, им могут предъявить и новые обвинения. При этом, кроме уголовных, авария может повлечь для ответственных и другие юридические последствия.
Пятилетка аварий: ретроспектива, бросающая в дрожь
В последние годы ни один отопительный сезон не обходился без ЧП с прорывом теплотрасс. Ветхие трубы не выдерживали морозов, а жителям многоквартирных домов приходилось мерзнуть часами, а иногда и неделями — в том случае, если после аварии успевали промерзнуть коммуникации внутри дома.
2018: 62 дома без тепла и «гейзер» на Котовского
В 2018-м морозы до –25 градусов пришли в Новосибирск уже в начале ноября. В СГК на погодные аномалии закономерно отреагировали повышением температуры в батареях, но старые трубы этого не выдержали. 12 ноября 2018 года на улице Котовского забил гейзер — в прямом смысле этого слова. Дом №40, возле которого произошло коммунальное ЧП, находился в низине, и его жильцы оказались в ловушке — выйти из подъездов они просто не могли.
По информации СГК, тогда без горячей воды и отопления остались 62 здания: 40 жилых домов, три детских сада и две поликлиники, а также 17 предприятий и организаций. Кроме того, вода затопила проезжую часть улицы Троллейной.
Как выяснилось уже на следующий день, о том, что труба дефектная, коммунальщики знали: они даже запланировали на 13 ноября ремонт, но приступить к нему пришлось несколько раньше. При этом летние испытания труба якобы прошла на отлично, несмотря на то, что проложили ее в 1963 году.
— В общей сложности на ремонт теплотрасс в этом [2018] году потратили больше 560 миллионов рублей, — заявили тогда в СГК, добавив, что этих денег не хватило, и платить за отопление надо больше. — Из-за длительного сдерживания тарифов на тепловую энергию, которые на сегодня являются одними из самых низких в Сибири, в системе теплоснабжения города сложилось серьёзное недофинансирование. Для исправления ситуации требуются значительные инвестиции, увеличение количества работ на сетях по сравнению с предыдущими годами.
Настолько же серьезных аварий до конца 2018 года уже не произошло, но чуть более мелкие пошли косяком: уже 15 ноября без тепла остались еще два десятка домов на левом берегу, 22 ноября трубы прорвало в центре Новосибирска. В тот месяц жильцам многоэтажек на Державина, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных и Крылова пришлось померзнуть трижды: новые повреждения появлялись через каждые 10 метров.
Закончился сезон аварий лишь в феврале — одновременно с морозами.
2019: 43 дома, школа и садик на Северо-Чемском
Отопительный сезон 2019–2020 года также начался коммунальным ЧП, снова в морозы ниже –25 градусов. Тогда без тепла остались 43 жилых дома, школа №196 и находящийся при ней детский сад на Северо-Чемском жилмассиве.
Авария произошла поздно вечером 19 ноября 2019 года, и жилые дома на улицах Чемской, Герцена, Гэсстроевской, Комсомольской и Саввы Кожевникова начали стремительно остывать.
— На сайте мэрии и в ЖЭУ уверяют, что [нам] всего лишь снизили параметры подачи тепла и горячей воды, но по факту батареи ледяные. На улице –30! Обогревателя не хватает нагреть даже одну комнату! — написал тогда в редакцию НГС житель одного из домов, попавших под отключение.
Ликвидировать аварию не удалось даже за сутки: 20 ноября, едва устранив один дефект, коммунальщики обнаружили еще один разрыв. В СГК вынуждены были рекомендовать жителям найти возможность провести ночь в других домах, у родственников или друзей. К тому моменту в отключенных домах было едва +12 градусов, а столбики уличных термометров неумолимо ползли вниз. Ночью они спустились ниже отметки –30.
Через несколько дней выяснилось, что и об этом проблемном участке в СГК знали. Заменить старые трубы планировали в 2020–2021 году.
2020: 69 домов на Выборной и Педагогический университет
Отопительный сезон 2019–2020 годов Новосибирск пережил без коммунальных катастроф, но, вероятно, это достижение стоит отнести на счет не коммунальщиков, а необычайно теплой зимы.
Зато уже в ноябре 2020-го без отопления остались больше 70 зданий на правом берегу, в Октябрьском районе. Помимо жилых домов в зону отключения попал Новосибирский педагогический университет, а по Выборной потек кипяток. Аварию устранили в тот же день.
Проверить обстоятельства и причины коммунального ЧП тогда решила прокуратура, но в уголовном порядке никого так и не наказали.
2021: потоп на Шевченковском жилмассиве
После короткого перерыва сезон коммунальных аварий в Новосибирске возобновился. Трубы начали рваться еще в конце сентября, в Кировском районе. Затем эстафету приняли участки теплотрассы на Выборной, а в начале декабря серьезный прорыв произошел на Шевченовском жилмассиве.
Без отопления остались 11 домов, улица Лескова превратилась в настоящий (и довольно бурный) горячий источник. Спустя сутки батареи в квартирах местных жителей понемногу начали нагреваться, но потоп не закончился — разве что вместо горячей воды по проезжей части потекла холодная. В СГК тогда объяснили, что аварийный потоп сменился плановым.
— На видео — дренирование отключенного трубопровода, то есть слив воды. После этого приступили к ремонту, — рассказали тогда коммунальщики.
2022: год аварий в Новосибирске
Пожалуй, самое большое количество аварий с серьезными последствиями произошло в городе в позапрошлом году.
Первое ЧП произошло уже 7 января в Тихом центре. Прямо под проезжей частью улицы Чаплыгина разорвалась труба с горячей водой, асфальт провалился, образовав огромную яму, в которую только чудом не угодили автомобили.
Без тепла остались 58 домов. Аварию ликвидировали на следующий день, но уже 9 января старые трубы рванули в паре метров от первого повреждения. Без отопления на этот раз остались 15 жилых домов.
Уже через месяц авария на тридцатилетней трубе на Вертковской оставила без тепла не только 30 пятиэтажек, но и роддом.
Когда поздней осенью ударили морозы, ситуация стала по-настоящему катастрофической: 5 крупных аварий за 5 дней. 28 ноября теплотрассу прорвало в Дзержинском районе Новосибирска, без тепла остались 93 жилых дома и больницы — почти 14 тысяч человек.
Следом замерзли больше 70 домов в Железнодорожном районе, 20 — в Первомайском, 151 — в Заельцовском, и это далеко не полный список.
На этот раз проверки по факту коммунальных ЧП начали не только прокуроры, но и следователи СК. Ситуацию даже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, но несмотря на масштабы аварий, разбирательства не получили уголовного продолжения.
2023: временная передышка
На фоне 2022-го минувший год выдался для городских коммунальщиков, а заодно и самих новосибирцев достаточно спокойным. Зато досталось ближайшим соседям областного центра — Бердску и Линево.
В феврале 2023 года в Бердске без горячей и холодной воды остались порядка 30 жилых домов, а когда на следующий день ликвидировать аварию приехал экскаватор, спецтехника провалилась в яму с нечистотами и затонула.
В декабре в области ударили тридцатиградуснные морозы, и замерз уже поселок Линево. Там батареи остыли более чем в десятке жилых домов, детском саду, СИЗО, местном ДК и здании администрации. Вернуть тепло во все дома удалось далеко не сразу: в некоторых квартирах отопления не было неделю.
Вчера НГС весь день следил за аварией на левом берегу и ее ликвидацией в режиме онлайн. Для удобства мы собрали все материалы в одном месте.