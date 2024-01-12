«Теплосети будут рваться»: как Новосибирск мерзнет и тонет в коммунальных авариях и почему это закончится еще нескоро

Где тонко, там и рвется?

Несмотря на ремонт и проверки, происходящие каждое лето, трубы продолжают рваться, и каждую зиму город замерзает то тут, то там. Почему это происходит, НГС спросил у независимых экспертов Сергея Аверьяскина и Сергея Бухарова. Ответы вышли неутешительными: в ближайшие годы ситуация с теплоснабжением, по мнению обоих экспертов, не наладится.



Ситуация с теплосетями на левом берегу, говорит Сергей Бухаров, особенно сложная.



— Там целый комплекс причин. Не очень хорошая геология — соответственно, коррозия сетей идет быстрее, — объясняет эксперт. — Соединены зоны ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, и география там не очень простая, перепады высот и так далее. Кроме того, на левом берегу довольно много сетей, которые были проложены примерно в одно время, когда строились массивы — конец 60-х–начало 70-х. Можно даже найти сети, которые в конце 40-х годов проложены, и там очень непростая гидравлика.