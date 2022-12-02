Прорыв за прорывом: карта крупных коммунальных аварий Новосибирска — за 5 дней их было пять

Зима в Новосибирске в этом году началась в конце ноября резко: с сильных морозов и коммунальных аварий. И так изношенные теплотрассы не выдерживают нагрузки.
Горожане регулярно жалуются в редакцию на холод в домах. И не только в них, но и в университетах, детских садах, школах.
За последние пять дней в Новосибирске произошло несколько очень крупных аварий, также регулярно возникают повреждения небольшого формата. Мы собираем их на одной интерактивной карте и подведем итог прорывов в конце декабря.
Самой крупной коммунальной аварией в конце ноября стал прорыв трубы на улице Промышленной в Дзержинском районе. Тогда от тепла были отключены 94 объекта.
Ранее СГК опубликовала карту состояния теплосетей в Новосибирске на 2022 год. На ней указаны трубы, которые находятся в критическом, предкритическом и удовлетворительном состоянии.