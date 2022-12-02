Прорыв за прорывом: карта крупных коммунальных аварий Новосибирска — за 5 дней их было пять

Самой крупной коммунальной аварией в конце ноября стал прорыв трубы на улице Промышленной в Дзержинском районе. Тогда от тепла были отключены 94 объекта.



Ранее СГК опубликовала карту состояния теплосетей в Новосибирске на 2022 год. На ней указаны трубы, которые находятся в критическом, предкритическом и удовлетворительном состоянии.

