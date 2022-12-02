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Прорыв за прорывом: карта крупных коммунальных аварий Новосибирска — за 5 дней их было пять

Информация на карте будет обновляться

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Горожане регулярно жалуются в редакцию на холод в домах

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Зима в Новосибирске в этом году началась в конце ноября резко: с сильных морозов и коммунальных аварий. И так изношенные теплотрассы не выдерживают нагрузки.

Горожане регулярно жалуются в редакцию на холод в домах. И не только в них, но и в университетах, детских садах, школах.

За последние пять дней в Новосибирске произошло несколько очень крупных аварий, также регулярно возникают повреждения небольшого формата. Мы собираем их на одной интерактивной карте и подведем итог прорывов в конце декабря.

Самой крупной коммунальной аварией в конце ноября стал прорыв трубы на улице Промышленной в Дзержинском районе. Тогда от тепла были отключены 94 объекта.

Ранее СГК опубликовала карту состояния теплосетей в Новосибирске на 2022 год. На ней указаны трубы, которые находятся в критическом, предкритическом и удовлетворительном состоянии.

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СГККоммунальная аварияОтключение теплаПрорыв теплотрассы
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