СГК показала схемы износа теплотрасс в Новосибирске — разглядываем карту

СГК опубликовала карту состояния теплосетей в Новосибирске на 2022 год. На ней указаны трубы, которые находятся в критическом, предкритическом и удовлетворительном состоянии.



По данным Сибирской генерирующей компании, в 2021 году в критическом состоянии находилось 89 км магистральных тепловых сетей. В 2022 году ожидается, что протяженность сократится на 12 км, компания на год запланировала вложить 1,77 миллиарда рублей в работы.