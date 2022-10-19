СГК показала схемы износа теплотрасс в Новосибирске — разглядываем карту
В ремонт в этом году было запланировано вложить 1,77 миллиарда
СГК опубликовала карту состояния теплосетей в Новосибирске на 2022 год. На ней указаны трубы, которые находятся в критическом, предкритическом и удовлетворительном состоянии.
По данным Сибирской генерирующей компании, в 2021 году в критическом состоянии находилось 89 км магистральных тепловых сетей. В 2022 году ожидается, что протяженность сократится на 12 км, компания на год запланировала вложить 1,77 миллиарда рублей в работы.
Красным цветом на карте отмечены теплосети, которым требуется срочная замена. Состояние желтых оценивают как «предкритическое», те, что отмечены синим, не требуют замены в ближайшие 7–10 лет, а зеленым показана та часть, где ремонт завершили или закончат в скором времени.
На карте заметно, что теплосети в Ленинском районе находятся в более изношенном состоянии, чем в Кировском районе. В этом году компания устранила дефекты по улицам Котовского, Ватутина, Тульской и Троллейной.
На правом берегу Новосибирска износ труб также высокий. Ремонт провели на улице Серебренниковской, завершают работы на улице Бориса Богаткова и Семьи Шамшиных.
По предварительным планам компании, в следующем году починят 26 участков общей протяженностью 18,2 км, на 16 участках улучшат характеристики сети, например, увеличат диаметр. Планируемая сумма вложений — 3,8 миллиарда рублей.
Ранее мы разбирались, почему дефекты на трубах не выявили летом и ремонтируют теплосети с началом отопительного сезона.