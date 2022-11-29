«Дети сидят в шапках»: почему жители Академгородка замерзают в квартирах и на учебе — ответ коммунальщиков

Жители Академгородка замерзают в квартирах, а дети — в школах и детских садах. Десятки жалоб приходят в редакцию NGS.RU с выходных. В это время в НГУ отменили занятия физкультурой, а в гимназии «Горностай» отправили по домам младшеклассников.
Жалуются на низкие параметры
— В районе проживает несколько десятков тысяч человек. Однако теплоснабжающая организация ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» сознательно занижает температуру теплоносителя поступающего для отопления помещений. В квартирах в некоторых местах уже +15 градусов, в НГУ отменены занятия по физкультуре, в гимназии «Горностай» дети сидят в куртках и шапках. В детском саду — +18 градусов, — перечислил читатель NGS.RU.
Жители сообщают, что проблемы наблюдаются в основном в верхней зоне Академгородка.
Управляющая организация «Академия комфорта», обслуживающая жилые дома, также ссылается на слабую подачу тепла от ресурсоснабжающей организации — ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».
— В продолжение темы о низких параметрах теплоносителя информируем Вас о том, что после многочисленных обращений в адрес ресурсоснабжающей организации о необходимости повысить параметры теплоносителя на вводе в МКД — ФГУП «УЭВ» поднял параметры, — написали в официальной группе управляющей компании.
«Если повысить резко, то можно порвать сети»
В свою очередь поставщик заявляет, что ажиотаж раздут.
— Параметры мы выдаем достаточные, чтобы в домах было нормативно. Норматив составляет +20 градусов в квартирах, в угловых — +18 градусов. Действительно, при резком снижении температуры наружного воздуха потребители почувствовали похолодание в домах. Так как температура падала стремительно, мы температуру на подачу резко поднять не можем. У нас сети, к сожалению, не новые, и износ составляет более 80%, — объяснил корреспонденту NGS.RU Дмитрий Бурденко, директор ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».
Быстро повысить температуру компания не может.
— Если повысить резко, то можно порвать сети, что приведет к серьезным повреждениям. Теплоноситель мы поднимали плавно, система имеет инерцию. Потребитель чувствует это поднятие только через 8 часов в связи с тем, что ресурс — инертная система. Сейчас ресурс подается в нормативе, жалоб гораздо меньше стало. Адресно работаем, выезжаем на объекты, встречаемся с жителями. Ситуация не критическая, — уверен директор. — Есть тенденция, что есть дом, а жалобы — из двух-трех квартир, остальных всё устраивает. Это говорит, что либо квартира не утеплена, либо система разбалансирована. Такие случаи мы выявляли и отрабатывали.
Сегодня следователи начали проверку по факту коммунальной аварии в Дзержинском районе на перекрестке улиц Королёва и Промышленной. Авария произошла вчера, 28 ноября, в результате приостановили теплоснабжение многоквартирных домов, без отопления остались 94 объекта. Всё, что известно о случившемся, читайте в нашем сюжете.