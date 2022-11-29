«Дети сидят в шапках»: почему жители Академгородка замерзают в квартирах и на учебе — ответ коммунальщиков

Жалуются на низкие параметры

— В районе проживает несколько десятков тысяч человек. Однако теплоснабжающая организация ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» сознательно занижает температуру теплоносителя поступающего для отопления помещений. В квартирах в некоторых местах уже +15 градусов, в НГУ отменены занятия по физкультуре, в гимназии «Горностай» дети сидят в куртках и шапках. В детском саду — +18 градусов, — перечислил читатель NGS.RU.