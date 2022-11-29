Было +13 в помещении: в НГУ отменили занятия по физкультуре из-за холода в спорткомплексе

— В настоящее время в адрес университета действительно поступают жалобы от сотрудников, студентов и их родителей по поводу холода в помещениях университета. Ненормативная температура в жилых и учебных помещениях связана с недостаточным объемом подаваемого в университет тепла и недостаточным давлением. Так, согласно температурному графику, при наружной температуре -25 градусов температура тепловой станции Т1 должна быть +120 градусов, по факту — +85... +90 градусов. Это приводит к снижению температуры в помещениях, — рассказали в пресс-службе университета.