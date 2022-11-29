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Было +13 в помещении: в НГУ отменили занятия по физкультуре из-за холода в спорткомплексе

В администрацию университета поступают жалобы от родителей, работников и студентов

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Холода в Новосибирске начались на прошлой неделе

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В НГУ в понедельник, 28 ноября, из-за низкой температуры в помещениях отменили занятия по физкультуре. Как рассказали в пресс-службе университета, в учебно-спортивном комплексе по адресу улица Пирогова, 12/1 температура была +13 градусов.

— В настоящее время в адрес университета действительно поступают жалобы от сотрудников, студентов и их родителей по поводу холода в помещениях университета. Ненормативная температура в жилых и учебных помещениях связана с недостаточным объемом подаваемого в университет тепла и недостаточным давлением. Так, согласно температурному графику, при наружной температуре -25 градусов температура тепловой станции Т1 должна быть +120 градусов, по факту — +85... +90 градусов. Это приводит к снижению температуры в помещениях, — рассказали в пресс-службе университета.

Руководство университета обратилось в ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», которое снабжает СО РАН и часть Советского района.

— На запрос представители ФГУП «УЭВ» ответили, что параметры отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя от источников соответствуют температурному графику, то есть со стороны ФГУП «УЭВ» обязательства исполняются исправно и в полном объеме, — отметили в университете.

Сейчас в университете готовят обращение в Министерство науки и высшего образования РФ. Корреспонденты НГС направили запрос в ФГУП «УЭВ».

Вчера, 28 ноября, студенты массово пожаловались на холод в здании общежития № 10. Учащиеся жалуются на замерзшие окна, щели в стенах и старую проводку, которая не выдерживает подключение обогревателей.

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