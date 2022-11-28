«Сразу кутаюсь в одеяла, когда прихожу»: студенты НГУ замерзают в общежитии — как они пытаются согреться

Студенты одного из общежитий Новосибирского государственного университета заявили о том, что замерзают в своих комнатах.

Речь идет о здании на Пирогова, 10, его жители говорят, что им приходится ходить в нескольких кофтах, а на окнах появляются ледяные корки. Студенты прибегают к различным «лайфкам» и не могут добиться улучшения ситуации от администрации общежития. В разговоре с корреспондентом НГС молодые люди рассказали, как они переносят холода.