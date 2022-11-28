«Сразу кутаюсь в одеяла, когда прихожу»: студенты НГУ замерзают в общежитии — как они пытаются согреться

Студенты одного из общежитий Новосибирского государственного университета заявили о том, что замерзают в своих комнатах.
Речь идет о здании на Пирогова, 10, его жители говорят, что им приходится ходить в нескольких кофтах, а на окнах появляются ледяные корки. Студенты прибегают к различным «лайфкам» и не могут добиться улучшения ситуации от администрации общежития. В разговоре с корреспондентом НГС молодые люди рассказали, как они переносят холода.
«Единственная мысль: поскорее согреться»
Как рассказала жительница общежития Ольга Кириленко, она не хочет возвращаться в общежитие из-за холода — в университете теплее.
— Ставлю кастрюли греться, чтобы вода кипела и хоть какое-то тепло шло. Заклеила скотчем и полотенцами как могла щели на окнах, но это почти бесполезно. Сразу кутаюсь в одеяла, когда прихожу. Единственная мысль: поскорее согреться. Сначала думала, что это от моей тонкой чувствительности к холоду, а как оказалось, ну реально очень холодно и многим, — поделилась Ольга.
На днях Ольга заказала тепловентилятор и надеется, что это улучшит положение.
Несколько раз писали заявку мастеру
Как отметила студентка Ульяна (имя изменено. — Прим. ред.), холодно даже по сравнению с похожими домами в Академгородке и по сравнению с прошлым годом.
— У нас угловая комната на втором этаже, ужасно холодно. Батареи едва теплые, по сравнению с прошлым годом или с другими домами в городе. Трубы считай холодные. Все окна продуваются, несколько дней назад все эти щели просто покрылись льдом. Несколько раз на протяжении месяца, если не больше, писали заявку мастеру, чтобы пришли и хотя бы посмотрели в чём проблема. Никто так и не пришел, — добавила студентка.
У студента Виктора (имя изменено. — Прим. ред.) в комнате появилась плесень из-за влажности и текут окна.
— Ночью просыпаемся от холода, хотя и так спим в кофтах, халатах, что у кого есть, батарея еле греет, делать с этим объективно ничего не хотят, сегодня пришла комендант общежития и сказала, что у нас вообще всё отлично. Обогреватель использовать невозможно, даже самую обычную технику из-за перегрузки, сразу выбивает пробки. Вот такая вот веселая жизнь. Администрация придет завтра, но прогнозы у всех крайне неоптимистичные, с 99% вероятностью всё останется на своих местах, — поделился Виктор.
— Я живу на третьем этаже, где собственно было очень тепло предыдущие два года жизни в общежитии, но в этот раз что-то, видимо, пошло не по плану. Холодно настолько, что приходится ходить во флисовых пижамах, теплых носках и еще заворачиваться в плед. Одеяло от холода не спасает, — поделилась третьекурсница Диана (имя изменено. — Прим. ред.). Она рассказывает, что студентам приходится включать конфорку на 40–50 минут, чтобы прогреть воздух в комнате.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу НГУ, там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Вечером 26 ноября в микрорайоне Светлый, который находится в поселке Октябрьском Мошковского района, отключили отопление в 22 домах. Прокуратура начала проверку. В администрации Мошковского района сегодня, 28 ноября, корреспонденту НГС сообщили, что отопление в дома подано и нужно немного подождать, чтобы всё прогрелось.