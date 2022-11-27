В морозы в новосибирском поселке отключили тепло — прокуратура начала проверку

Вечером 26 ноября в микрорайоне Светлый, который находится в поселке Октябрьском Мошковского района, отключили отопление в 22 домах. Прокуратура начала проверку.
— В 01:15 поступила информация об аварийном отключении отопления. В результате аварии под отключение попали 22 многоквартирных жилых дома. В данный момент проводятся работы по восстановлению теплоносителя, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По словам местного жителя Владимира, 26 ноября в 16:00 отключили электричество. Тогда же начали остывать батареи, они стали холодными через три часа.
— Нет отопления со вчерашнего вечера, люди переживают, в квартирах холодно, — сообщил мужчина.
Прокуратура Мошковского района начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. На место аварии выехал прокурор района.
— В рамках проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц. Фактическое восстановление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры района, — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
На место выехала аварийно-восстановительная бригада компании «Мастер тепла», управляющая компания «Согласие», оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.
Как сообщили НГС в УК «Согласие», перебой в теплоснабжении возник из-за отключения и восстановления электроснабжения. Произошел скачок энергии, в результате чего сгорели несколько насосов в котельной. Сейчас ведется их замена. Ее планируют завершить после 17:00 и начать подачу тепла.
20 ноября отопление отключили в домах в Октябрьском районе. Тепла не было в 15 домах.