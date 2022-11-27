В морозы в новосибирском поселке отключили тепло — прокуратура начала проверку

Вечером 26 ноября в микрорайоне Светлый, который находится в поселке Октябрьском Мошковского района, отключили отопление в 22 домах. Прокуратура начала проверку.



— В 01:15 поступила информация об аварийном отключении отопления. В результате аварии под отключение попали 22 многоквартирных жилых дома. В данный момент проводятся работы по восстановлению теплоносителя, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.