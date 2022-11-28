Чиновники заявили о том, что вернули тепло в 22 многоквартирных дома в Светлом — но люди все равно мерзнут

Подачу тепла возобновили в микрорайоне Светлый после длительного отключения. В мороз без отопления сидели жители в 22 домах с 26 ноября. Прокуратурой из-за этого была начата проверка.
В администрации Мошковского района сегодня, 28 ноября, корреспонденту НГС сообщили, что отопление в дома подано и нужно немного подождать, чтобы всё прогрелось.
Жители в группе «ВКонтакте» микрорайона при этом жалуются, что в квартирах все равно холодно.
20 ноября отопление отключили в домах в Октябрьском районе. Тепла не было в 15 домах.