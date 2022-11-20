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Десятки домов в Октябрьском районе отключили от горячей воды и тепла — кипяток вылился на дорогу

Жители жалуются, что это не первая авария за месяц

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На улице оказался кипяток

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В Октябрьском районе Новосибирска около 30 домов на улице Выборной и два дома на улице Вилюйской отключили от отопления и горячей воды. Как сообщают на сайте 051, в этом районе произошла авария. Воду и тепло отключили в 5 утра 20 ноября.

Читатель НГС сообщает, что это как минимум третье отключение за последний месяц.

— Улица Выборная, по четной стороне уже несколько раз в этом отопительном сезоне отключали и отопление, и горячую воду, в том квадрате и школа, и детский сад. 4 ноября — авария. 8–9 ноября там же было отключение, — рассказал читатель НГС.

На улице Выборной в одном месте по улице ночью потек кипяток. Местный житель Дмитрий снял на видео, как от кипятка идет пар.

— Чинят трубу, вода замерзла, сидим без отопления... пока до 16:00, — сообщил Дмитрий.

Мы обратились в СГК за комментарием. На момент публикации ответа не было.

В прошлом году Выборную также затапливало кипятком из-за коммунальной аварии.

СГК предупредила жителей Новосибирска, что после начала сильных морозов на ТЭЦ будут снова проводить шумные работы. Это связано с подключением дополнительного оборудования.

Обновлено.

В СГК сообщили, что повреждение возникло на внутриквартальном трубопроводе по Выборной.

— Работы планируем завершить в течение одного дня — сегодня к 18:00, затем после заполнения трубопровода теплоносителем теплоснабжение будет восстановлено. В секторе отключения – 15 многоквартирных жилых домов, — рассказали в пресс-службе СГК.

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