Десятки домов в Октябрьском районе отключили от горячей воды и тепла — кипяток вылился на дорогу

В Октябрьском районе Новосибирска около 30 домов на улице Выборной и два дома на улице Вилюйской отключили от отопления и горячей воды. Как сообщают на сайте 051, в этом районе произошла авария. Воду и тепло отключили в 5 утра 20 ноября.
Читатель НГС сообщает, что это как минимум третье отключение за последний месяц.
— Улица Выборная, по четной стороне уже несколько раз в этом отопительном сезоне отключали и отопление, и горячую воду, в том квадрате и школа, и детский сад. 4 ноября — авария. 8–9 ноября там же было отключение, — рассказал читатель НГС.
На улице Выборной в одном месте по улице ночью потек кипяток. Местный житель Дмитрий снял на видео, как от кипятка идет пар.
— Чинят трубу, вода замерзла, сидим без отопления... пока до 16:00, — сообщил Дмитрий.
Мы обратились в СГК за комментарием. На момент публикации ответа не было.
В прошлом году Выборную также затапливало кипятком из-за коммунальной аварии.
СГК предупредила жителей Новосибирска, что после начала сильных морозов на ТЭЦ будут снова проводить шумные работы. Это связано с подключением дополнительного оборудования.