Десятки домов в Октябрьском районе отключили от горячей воды и тепла — кипяток вылился на дорогу

В Октябрьском районе Новосибирска около 30 домов на улице Выборной и два дома на улице Вилюйской отключили от отопления и горячей воды. Как сообщают на сайте 051, в этом районе произошла авария. Воду и тепло отключили в 5 утра 20 ноября.

Читатель НГС сообщает, что это как минимум третье отключение за последний месяц.

— Улица Выборная, по четной стороне уже несколько раз в этом отопительном сезоне отключали и отопление, и горячую воду, в том квадрате и школа, и детский сад. 4 ноября — авария. 8–9 ноября там же было отключение, — рассказал читатель НГС.