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На Выборной из-за прорыва кипяток вылился на дорогу — десятки домов остались без отопления

В СГК рассказали, когда дефект будет устранен

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Вода разлилась по дороге

Вода разлилась по дороге

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В Новосибирске на Выборной 85 домов остались без отопления

В среду, 6 октября, из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались десятки домов на улице Выборной в Новосибирске. При этом на дорогу вылился кипяток.

Как сообщили корреспонденту НГС местные жители, отопление пропало около 10 часов утра, дефект до сих пор не устранен.

В пресс-службе СГК информацию о прорыве подтвердили.

— Сегодня возник дефект трубопровода по улице Выборной, вода вышла на поверхность. Сейчас поврежденный трубопровод отключен, место дефекта огорожено, начинаем ремонт. В контуре отключения — 85 многоквартирных домов, 6 детских учреждений и одно медицинское, — объяснили в компании.

Предварительно, тепло в дома вернется только завтра в восемь часов утра.

Сегодня НГС опубликовал репортаж из дома на Оловозаводской, жильцы которого долгое время жили без горячей воды и отопления. После прокуратура организовала проверку по данному факту. А уже к вечеру СГК отчитались о том, что начали подавать тепло в этот дом.

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СГКкоммунальная аварияотопление
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