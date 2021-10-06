На Выборной из-за прорыва кипяток вылился на дорогу — десятки домов остались без отопления

В Новосибирске на Выборной 85 домов остались без отопления
В среду, 6 октября, из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались десятки домов на улице Выборной в Новосибирске. При этом на дорогу вылился кипяток.
Как сообщили корреспонденту НГС местные жители, отопление пропало около 10 часов утра, дефект до сих пор не устранен.
В пресс-службе СГК информацию о прорыве подтвердили.
— Сегодня возник дефект трубопровода по улице Выборной, вода вышла на поверхность. Сейчас поврежденный трубопровод отключен, место дефекта огорожено, начинаем ремонт. В контуре отключения — 85 многоквартирных домов, 6 детских учреждений и одно медицинское, — объяснили в компании.
Предварительно, тепло в дома вернется только завтра в восемь часов утра.
Сегодня НГС опубликовал репортаж из дома на Оловозаводской, жильцы которого долгое время жили без горячей воды и отопления. После прокуратура организовала проверку по данному факту. А уже к вечеру СГК отчитались о том, что начали подавать тепло в этот дом.