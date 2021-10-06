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Прокуратура начала проверку после публикации НГС о замерзающих жителях дома на Оловозаводской

Люди до сих пор не могут добиться отопления

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В квартирах очень холодно, окна текут, и из-за сырости завелась плесень

В квартирах очень холодно, окна текут, и из-за сырости завелась плесень

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Прокуратура начала проверку дома на Оловозаводской, где замерзают жители

Прокуратура в Новосибирске проверит управляющую компанию, которая готовила дом на улице Оловозаводской, 5 к отопительному сезону. В пятиэтажке до сих пор нет тепла, а жителям приходится греться обогревателями, плитками и ходить в верхней одежде.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, соблюдение жилищных прав жителей дома по ул. Оловозаводской, 5, а также оценит законность действий управляющей компании по подготовке жилого дома к отопительному сезону 2021–2022 гг., — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В мэрии в начале недели отрапортовали, что отопительный сезон пришел во все жилые дома Новосибирска, но жители пятиэтажки на Оловозаводской, 5 готовы поспорить с этим утверждением. Сотни людей замерзают в собственных квартирах без отопления и горячей воды — одни ходят по дому в теплых куртках и шапках, другие на полную мощность включают обогреватели и электроплиты.

В конце сентября в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления: иногда проблему можно решить через УК или застройщика.

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отоплениеЖКХ
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