«Мы ожили. И помылись хоть»: в замерзающий дом на Оловозаводской начали подавать тепло и горячую воду

В Новосибирске в дом по улице Оловозаводской, 5 начало поступать тепло, а также появилась горячая вода. Сегодня утром мы писали, что сотни людей замерзали в собственных квартирах и ходили по дому в теплых куртках и шапках, при включенных обогревателях и электроплитах.



— Уже ощущается, что в квартире теплее. Мы ожили. И помылись хоть. Не так холодно на душе. Сейчас в квартире температура уже +19,8 градуса, — рассказала корреспонденту НГС Елена Лобанова, жительница дома.

О том, что в дом начали подавать тепло, сообщили и в СГК.