«Мы ожили. И помылись хоть»: в замерзающий дом на Оловозаводской начали подавать тепло и горячую воду

В Новосибирске в замерзающий дом на Оловозаводской начали подавать тепло
В Новосибирске в дом по улице Оловозаводской, 5 начало поступать тепло, а также появилась горячая вода. Сегодня утром мы писали, что сотни людей замерзали в собственных квартирах и ходили по дому в теплых куртках и шапках, при включенных обогревателях и электроплитах.
— Уже ощущается, что в квартире теплее. Мы ожили. И помылись хоть. Не так холодно на душе. Сейчас в квартире температура уже +19,8 градуса, — рассказала корреспонденту НГС Елена Лобанова, жительница дома.
О том, что в дом начали подавать тепло, сообщили и в СГК.
— Дома по Оловозаводской постепенно начали получать тепло. Специалисты УК перезапускают стояки в домах, — рассказали в пресс-службе компании.
После публикации НГС прокуратура начала проверку из-за отсутствия тепла и горячей воды в доме.
В мэрии в начале недели отрапортовали, что отопительный сезон пришел во все жилые дома Новосибирска, но жители пятиэтажки на Оловозаводской, 5 готовы поспорить с этим утверждением. Сотни людей замерзают в собственных квартирах без отопления и горячей воды — одни ходят по дому в теплых куртках и шапках, другие на полную мощность включают обогреватели и электроплиты.
В конце сентября в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления: иногда проблему можно решить через УК или застройщика.