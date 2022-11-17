На новосибирских ТЭЦ проведут шумные работы с началом морозов

СГК предупредила жителей Новосибирска, что после начала сильных морозов на ТЭЦ будут снова проводить шумные работы. Это связано с подключением дополнительного оборудования.
— Инвестиционная и ремонтная кампании на ТЭЦ Новосибирска практически завершены, оборудование включено в работу. Тем не менее часть громких пусковых операций еще впереди: в сильные морозы станции начнут подключать дополнительные котлоагрегаты, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Чаще всего шум возникает во время растопки котлов после ремонта, а также при продуве и прогреве главных паропроводов турбогенераторов. Во время этого происходит выброс пара в атмосферу. Чем больше мощность оборудования, тем выше уровень шума. Жителям домов вблизи ТЭЦ, как правило, слышен продув защитных клапанов, которые должны срабатывать при превышении рабочего давления в котле. Их нужно проверять для обеспечения безопасности.
В СГК обещали предупредить горожан о начале работ.
В прошлый раз громкий гул в Новосибирске жители Центрального района услышали вечером 11 ноября. Горожане сравнили звук с шумом от самолета.