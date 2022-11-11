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Жители Новосибирска жалуются на гул в небе. Что происходит?

Горожане жалуются, что из-за шума не могут уснуть

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Ранее СГК проводили обследования труб

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Жители Новосибирска 11 ноября пожаловались на шум, который был слышен в центре города.

— Весь вечер в Центральном районе Новосибирска слышен странный шум, гул в небе, как от самолета, но длится очень долго, с 18 часов как минимум, — написали читатели НГС.

По мнению горожан, гул может быть связан с работой ТЭЦ.

Ранее в Новосибирске проводили обследование теплосетей с помощью аэросъемки. Это делают для того, чтобы выявить дефекты. Журналист НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием. В компании пояснили, что тепловизионные обследования с вертолета завершили еще 9 ноября.

Выяснить причину гула пока не удаётся.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ночные обследования теплосетей с вертолета.

НовосибирскВертолетНочные полеты
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