Жители Новосибирска жалуются на гул в небе. Что происходит?
Горожане жалуются, что из-за шума не могут уснуть
Жители Новосибирска 11 ноября пожаловались на шум, который был слышен в центре города.
— Весь вечер в Центральном районе Новосибирска слышен странный шум, гул в небе, как от самолета, но длится очень долго, с 18 часов как минимум, — написали читатели НГС.
По мнению горожан, гул может быть связан с работой ТЭЦ.
Ранее в Новосибирске проводили обследование теплосетей с помощью аэросъемки. Это делают для того, чтобы выявить дефекты. Журналист НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием. В компании пояснили, что тепловизионные обследования с вертолета завершили еще 9 ноября.
Выяснить причину гула пока не удаётся.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ночные обследования теплосетей с вертолета.