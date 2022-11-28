В Дзержинском районе Новосибирска прорвало теплотрассу — без тепла остались 93 дома

— Перекрыли магистраль 800 мм под ул. Промышленной для ликвидации аварии. Сейчас идет откачка воды из камеры, чтобы добраться до переключений и минимизировать количество отключенных от теплоснабжения домов, — рассказал мэр Новосибирска. — Нахожусь на месте. Взял руководство штабом по ликвидации аварии на себя.

