В Дзержинском районе Новосибирска прорвало теплотрассу — без тепла остались 93 дома

Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, инцидент произошел на пересечении улиц Королева и Промышленной. Прорвало теплотрассу.
— Перекрыли магистраль
По словам Анатолия Локтя, движение транспорта по улице Промышленной остановлено. Как сообщили в пресс-службе СГК, повреждение теплосети обнаружили в
— К 20 часам повреждение было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов. В настоящее время наши специалисты пытаются уменьшить зону отключения, — сообщили в пресс-службе СГК.
По данным компании, работы на объекте планируется завершить до
По факту отключения тепла в редакцию NGS.RU обратилась жительница дома по улице Гоголя 233/2 в Дзержинском районе Новосибирска. Здание находится вблизи места, где произошла авария.
— У нас два дня не было отопления, позавчера дали, сегодня — опять, — рассказала читательница NGS.RU. — Отопления нет, как я поняла, во всем квартале. Написали, что завтра уроки будут дистанционно. Дома в куртках будем заниматься.
В конце ноября без отопления остались 22 дома в микрорайоне Светлый Новосибирской области. Прокуратурой из-за этого была начата проверка.