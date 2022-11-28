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СрочноКоммунальная авария в Дзержинском районе
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В Дзержинском районе Новосибирска прорвало теплотрассу — без тепла остались 93 дома

Из-за аварии специалисты перекрыли движение транспорта

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Повреждение теплосети обнаружили в 18:30

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Вечером 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, инцидент произошел на пересечении улиц Королева и Промышленной. Прорвало теплотрассу.

— Перекрыли магистраль 800 мм под ул. Промышленной для ликвидации аварии. Сейчас идет откачка воды из камеры, чтобы добраться до переключений и минимизировать количество отключенных от теплоснабжения домов, — рассказал мэр Новосибирска. — Нахожусь на месте. Взял руководство штабом по ликвидации аварии на себя.

По словам Анатолия Локтя, движение транспорта по улице Промышленной остановлено. Как сообщили в пресс-службе СГК, повреждение теплосети обнаружили в 18:30. Из-за аварии специалисты приостановили подачу тепла для 93 жилых домов.

— К 20 часам повреждение было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов. В настоящее время наши специалисты пытаются уменьшить зону отключения, — сообщили в пресс-службе СГК.

По данным компании, работы на объекте планируется завершить до 10:30 часов 29 ноября.

По словам местной жительницы, отопления нет во всем квартале

По словам местной жительницы, отопления нет во всем квартале

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По факту отключения тепла в редакцию NGS.RU обратилась жительница дома по улице Гоголя 233/2 в Дзержинском районе Новосибирска. Здание находится вблизи места, где произошла авария.

— У нас два дня не было отопления, позавчера дали, сегодня — опять, — рассказала читательница NGS.RU. — Отопления нет, как я поняла, во всем квартале. Написали, что завтра уроки будут дистанционно. Дома в куртках будем заниматься.

В конце ноября без отопления остались 22 дома в микрорайоне Светлый Новосибирской области. Прокуратурой из-за этого была начата проверка.

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СГККоммунальная аварияМэрия НовосибирскаОтопление
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