Уголовное дело, штрафы, компенсации — какие последствия ждут ответственных за крупную аварию в Новосибирске

В результате прорыва теплотрассы 11 января пострадали автомобили, следователи завели уголовное дело, а больницы отменили плановые операции — НГС узнал у юриста, что может грозить ответственным за ЧП.
Как объяснил руководитель юридической компании «Финправ» Вадим Бадмаев, по результатам расследования уголовного дела ответственность может наступить как для юрлица, так и для должностных лиц.
— Есть штраф до 300 тысяч, в случае с должностными лицами есть вариант обращения взыскания на заработную плату за 2 года, обязательные работы — до ограничения свободы до двух лет, которое может быть заменено принудительными работами также до двух лет, — рассказал юрист.
Несвоевременную замену труб на теплосети могут также расценить как халатность. Но в этом случае эксперты могут доказать влияние внешних факторов, которое предусмотреть было невозможно. К их числу, например, относится просадка грунта, которая могла повредить трубы.
В результате прорыва теплотрассы также пострадали автомобили, и их владельцы могут провести оценку и обратиться за возмещением ущерба — во внесудебном порядке или через суд. Правда, кто будет выступать ответчиком, пока не определено.
— Конечно, для компании выгоднее решать вопрос во внесудебном порядке, потому что в суде в сумму компенсации может лечь не только сумма ущерба, но и расходы на юристов и оценку, это выйдет дороже, — отметил Вадим Бадмаев. — Тем не менее, какие-то процессы уйдут в суд, потому что редко, когда стороны приходят к соглашению.
Ещё одной категорией пострадавших могут стать простые новосибирцы, на несколько часов лишившиеся 11 января тепла в квартирах. Кроме того, в этот день больницам и поликлиникам левобережья пришлось приостановить плановую госпитализацию и проведение уже назначенных операций. Руководитель «Финправа» заметил, что пострадавшие могут обратиться за компенсацией морального вреда, но его ещё придётся доказать. При этом российские суды склонны занижать сумму ущерба в таких случаях, и она в итоге может даже не окупить судебные издержки.
— В случае с больницей либо сама больница, либо министерство здравоохранения, либо прокуратура может обратиться в суд, потому что это касается защиты интересов неопределённого круга лиц. У прокуратуры есть право обратиться в суд как по собственной инициативе, так и по обращению граждан, — добавил юрист.
Хронику коммунальной аварии, оставившей без тепла, горячей воды и света сотни домов в Ленинском и Кировском районе, НГС ведёт весь день. Все материалы, связанные с аварией и её последствиями, мы выделили в отдельный сюжет.