Уголовное дело, штрафы, компенсации — какие последствия ждут ответственных за крупную аварию в Новосибирске

— В случае с больницей либо сама больница, либо министерство здравоохранения, либо прокуратура может обратиться в суд, потому что это касается защиты интересов неопределённого круга лиц. У прокуратуры есть право обратиться в суд как по собственной инициативе, так и по обращению граждан, — добавил юрист.

