Уходят под воду, как «Титаник»: смотрим, как не повезло машинам, которые оказались на месте потопа в Новосибирске

Сейчас аварийные службы устраняют дефект, образовавшийся на теплосети на улице Пархоменко. Там предстоит заменить участок трубы, проложенный еще в 1974 году. Как сообщали ранее в СГК, на месте работают 17 сотрудников теплосетевой компании в составе трех бригад, а также 8 единиц техники. Также выехала следственная группа, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате ЧП сотни домов остались без тепла и света.