Уходят под воду, как «Титаник»: смотрим, как не повезло машинам, которые оказались на месте потопа в Новосибирске

Из-за коммунальной аварии, которая в ночь на 11 января произошла в Ленинском районе Новосибирска, сразу на нескольких дорогах левобережья случился потоп. Из-за него жители некоторых домов не могут выйти из своих подъездов, а машины оказались по колеса в воде.
Смотрим на снимках фотографа НГС, как выглядят автомобили на затопленных улицах. Из-за потопа машины буквально плывут по улицам левобережья и даже покрываются инеем.
Сейчас аварийные службы устраняют дефект, образовавшийся на теплосети на улице Пархоменко. Там предстоит заменить участок трубы, проложенный еще в 1974 году. Как сообщали ранее в СГК, на месте работают 17 сотрудников теплосетевой компании в составе трех бригад, а также 8 единиц техники. Также выехала следственная группа, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате ЧП сотни домов остались без тепла и света.
Коммунальная авария стремительно парализует левый берег. Утром без отопления и горячей воды в Ленинском районе остались 237 объектов, сообщили в мэрии. О случившемся к этому часу — в онлайн-трансляции НГС.