freedom
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 89.39
eur 97.87
СрочноФото с места возможного прорыва теплотрассы
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

Уходят под воду, как «Титаник»: смотрим, как не повезло машинам, которые оказались на месте потопа в Новосибирске

Подборка снимков от фотографа НГС

1 715

На улице Пархоменко из-за коммунальной аварии предстоит заменить участок трубы, которому уже около 30 лет

Поделиться

Из-за коммунальной аварии, которая в ночь на 11 января произошла в Ленинском районе Новосибирска, сразу на нескольких дорогах левобережья случился потоп. Из-за него жители некоторых домов не могут выйти из своих подъездов, а машины оказались по колеса в воде.

Смотрим на снимках фотографа НГС, как выглядят автомобили на затопленных улицах. Из-за потопа машины буквально плывут по улицам левобережья и даже покрываются инеем.

Из-за потопа одна из «ГАЗелей» превратилась в «Титаник». Из нее через приоткрытую дверь обреченно выглядывает водитель

Из-за потопа одна из «ГАЗелей» превратилась в «Титаник». Из нее через приоткрытую дверь обреченно выглядывает водитель

Поделиться

Сейчас аварийные службы устраняют дефект, образовавшийся на теплосети на улице Пархоменко. Там предстоит заменить участок трубы, проложенный еще в 1974 году. Как сообщали ранее в СГК, на месте работают 17 сотрудников теплосетевой компании в составе трех бригад, а также 8 единиц техники. Также выехала следственная группа, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате ЧП сотни домов остались без тепла и света.

Часть автомобилей плывет по дорогам, а часть остается в воде и льду на придомовых парковках

Часть автомобилей плывет по дорогам, а часть остается в воде и льду на придомовых парковках

Поделиться

Припаркованные автомобили покрываются инеем

Припаркованные автомобили покрываются инеем

Поделиться

Местами на дорогах нет воды, но есть слой льда

Местами на дорогах нет воды, но есть слой льда

Поделиться

Во дворах от воды стоит густой пар

Во дворах от воды стоит густой пар

Поделиться

Коммунальная техника тоже плывет по воде

Коммунальная техника тоже плывет по воде

Поделиться

Движение не прекращается, хотя водителям явно приходится ехать медленнее

Движение не прекращается, хотя водителям явно приходится ехать медленнее

Поделиться

Не все машины могут выдержать экстремальные условия

Не все машины могут выдержать экстремальные условия

Поделиться

К обеду левобережье превратилось в Сайлент Хилл

К обеду левобережье превратилось в Сайлент Хилл

Поделиться

Пройти по лужам размером с озеро без резиновых сапог — фактически нереально

Пройти по лужам размером с озеро без резиновых сапог — фактически нереально

Поделиться

Водой топит и трамвайные пути, и территорию рядом с ними

Водой топит и трамвайные пути, и территорию рядом с ними

Поделиться

Вместе с машинами у своих подъездов оказались заблокированы люди

Вместе с машинами у своих подъездов оказались заблокированы люди

Поделиться

Утром на дорогах левобережья вообще была практически нулевая видимость

Утром на дорогах левобережья вообще была практически нулевая видимость

Поделиться

Коммунальная авария стремительно парализует левый берег. Утром без отопления и горячей воды в Ленинском районе остались 237 объектов, сообщили в мэрии. О случившемся к этому часу — в онлайн-трансляции НГС.

По теме

НовосибирскКоммунальная аварияПроисшествие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter